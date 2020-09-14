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14.09.2020 10:51
Рубрика: В мире

Нетаньяху вылетел в США для подписания "исторического соглашения" с ОАЭ

Текст: Александр Гусаров

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье вечером вылетел в Вашингтон, где на полдень вторника намечено к подписанию "историческое соглашение" об установлении официальных отношений Тель-Авива с ОАЭ и Бахрейном.

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По данным газеты The Jerusalem Post, проект планируемого к подписанию при посредничестве США документа в настоящее время дорабатывается. Подробности держатся в строгом секрете. И на данный момент неизвестно, будет ли это официальный мирный договор между израильской и арабской сторонами или просто соглашение о нормализации отношений.

"Это будет теплый мир, экономический мир в дополнение к дипломатическому миру", - отметил перед вылетом в США Нетаньяху со ссылкой на свой телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом аль-Халифой.

ОАЭ и Бахрейн на церемонии подписания соглашения будут представлять министры иностранных дел двух стран. Единственной страной-членом ЕС, представитель которой будет присутствовать на этом мероприятии, станет Венгрия в лице министра иностранных дел этой страны Петера Сийярто.

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Известно, что вместе с премьер-министром Израиля в Вашингтон отправился и шеф внешней разведки еврейского государства Йоси Коэн. Как рассказал журналистам перед вылетом глава Моссада, "большое количество людей на протяжении многих лет усердно работали для того, чтобы этот момент настал".

Напомним, что Тель-Авив и Эмираты уже открыли между собой прямое авиасообщение, а в Бахрейне и Абу-Даби полным ходом идут работы по открытию посольств Израиля. Стратегическое значение заключенной при посредничестве США сделки между сторонами заключается в объединении под американо-израильским зонтиком суннитских монархий Ближнего Востока для противостояния в регионе шиитскому Ирану. В качестве ключевого элемента этой стратегии в Вашингтоне рассматривалась нормализация арабско-израильских отношений. Нынешнее соглашение между Израилем и арабскими странами станет первым такого рода прорывом за последние 26 лет с тех пор, как в 1994 года мирный договор с Тель-Авивом заключила Иордания.

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