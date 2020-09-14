"Нижнекамскнефтехим": Кризис - не повод останавливать новые проекты

Непростая ситуация, сложившаяся в этом году, вызвала вынужденный простой большинства промышленных предприятий, и негативно сказалась на мировой экономике. Она стала своеобразной проверкой на прочность и для ПАО "Нижнекамскнефтехим", входящего в Группу компаний ТАИФ.

Один из крупнейших в мире производитель каучуков столкнулся с проблемой затоваривания продукцией, спрос на которую резко упал из-за кризиса. Но, несмотря на это, предприятие, являющееся одним из основных драйверов экономического роста Татарстана, уверенно смотрит в будущее. ПАО "Нижнекамскнефтехим" продолжает последовательно реализовывать инвестиционную программу, экологические и социальные проекты.

Во всю мощь

Строительство нефтехимического комплекса на Нижней Каме началось в конце 60-х годов прошлого столетия. Оно стало важной вехой в истории республики, которая в этом году отмечает 100-летие со дня своего образования. ПАO "Нижнекамскнефтехим", в номенклатуре которого сегодня около 120 наименований конкурентной на внешнем и внутреннем рынке продукции, является бюджетообразующим предприятием Татарстана. Поэтому от его успехов во многом зависит уровень благосостояния и социальной защищенности жителей республики.

На этом крупнейшем в Европе нефтехимическом предприятии ежегодно появляются современные производства новой продукции, принимаются меры для расширения марочного ассортимента на действующих мощностях.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Только за последние шесть лет "Нижнекамскнефтехим" ввел в строй четвертую линию выпуска полистиролов, производство линейных альфа-олефинов, две линии по выпуску катализатора КДИ-М, дополнительные мощности по производству формальдегида, изобутилена и изопрена.

В 2019-м на заводе этилена заработала установка экстракции бензола, годом раньше на предприятии построили две новые печи пиролиза. Это не только серьезно повысило надежность печного блока, но и позволило сократить выбросы в атмосферу.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "Нижнекамскнефтехим"

На пилотной установке в компании разработана технология получения трех новых марок синтетических каучуков: ДССК-621, ДССК-628 и ДССК-610. По рабочим характеристикам и экологичности они соответствуют 4-му и 5-му поколениям каучуков.

Прорывным для "Нижнекамскнефтехима" 2019 год стал и в области экологии. Компания завершила второй этап масштабной реконструкции биологических очистных сооружений. Кроме того, был сдан в эксплуатацию новый внеплощадочный коллектор для очистки промышленных стоков протяженностью 15 км, что позволило не только увеличить пропускную способность системы транспортировки стоков до очистных сооружений, но и повысить ее надежность, а вместе с тем и снизить экологическую нагрузку.

Одним из ключевых проектов инвестиционной программы является строительство нового олефинового комплекса "Этилен-600". По плану оно должно завершиться в 2023 году.

22 июня 2020 года на стройплощадке "Этилена-600" приступили к сборке самой крупногабаритной колонны первичного фракционирования DA 013-01. Ее вес равен 640 тоннам, диаметр - восьми метрам, а высота 78 метрам. Для доставки столь гигантского оборудования, предназначенного для очистки пирогаза и кокса, на стройплощадку пришлось даже расширять проезды и возводить временные сооружения. Сейчас на стройплощадке, где работают 980 человек и 135 единиц техники, смонтировано уже 17 единиц крупнотоннажного оборудования.

Планируется, что в год олефиновый комплекс будет выпускать 600 тысяч тонн этилена, 272 тысячи тонн пропилена, 246 тысяч тонн бензола, а также 88 тысяч тонн бутадиена. Это позволит сократить экспорт нефтегазохимического сырья и увеличить выработку целевых продуктов - каучуков и пластиков - с высокой стоимостью. Кроме того, в соответствии с инвестиционной программой "Нижнекамскнефтехим" последовательно воплощает в жизнь два других масштабных проекта.

До конца 2020 года "Нижнекамскнефтехим" намерен запустить завод дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК) мощностью 60 тысяч тонн в год для создания новых высокоэффективных марок автомобильных шин. В 2021 году завершается строительство и вводится в эксплуатацию новая электростанция мощностью 495 МВт. Она предназначена для утилизации продуктов переработки попутных нефтяных газов и одновременной выработки электрической энергии, которой обеспечит действующие и новые производства.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "Нижнекамскнефтехим"

На радость людям

С самого начала своего существования "Нижнекамскнефтехим" является социально ориентированной компанией, в центре внимания которой - человек.

ПАО "Нижнекамскнефтехим" активно занимается благотворительностью, поддерживает культуру и спорт в республике, продолжая традиции, заложенные первым генеральным директором предприятия Николаем Васильевичем Лемаевым. Участвует в различных социальных проектах Нижнекамска, связанных в том числе с образованием и военно-патриотическим воспитанием молодежи.

Примеров тому множество. Среди них открытие музея "Боевой Славы" поискового отряда "Нефтехимик" и стрелкового тира. "Нижнекамскнефтехим" завершил в этом году полномасштабную реконструкцию футбольного стадиона "Нефтехимик". Церемония его открытия состоялась седьмого сентября и стала масштабным и ярким событием в жизни Нижнекамска и Республики Татарстан. Теперь стадион с 42-летней историей соответствует всем требованиям регламента I дивизиона ФНЛ. Здесь установлены подогрев и автоматический полив искусственного поля, имеются четыре мачты освещения и электронное табло. Заменены трибуны для болельщиков и зрителей, появились фан-зона, игровые площадки и автостоянка. Для болельщиков с ограниченными физическими возможностями установлены специальные пандусы.

В день открытия стадиона на его поле в товарищеском матче померились силами ветераны московского "Спартака" и нижнекамского "Нефтехимика", которые встретились вновь на этом поле через 27 лет после своего официального футбольного поединка в рамках чемпионата страны.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "Нижнекамскнефтехим"

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