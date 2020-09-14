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14.09.2020 23:42
Рубрика: Власть

Обозревателю "РГ" Анатолию Юркову присвоено звание "Заслуженный журналист РФ"

Фото: Евгения Смолянская Фото: Евгения Смолянская
Фото: Евгения Смолянская

Звание "Заслуженный журналист Российской Федерации" присвоено обозревателю "Российской газеты" Анатолию Юркову. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

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"За заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание "Заслуженный журналист РФ" Юркову Анатолию Петровичу - обозревателю ФГБУ "Редакция "Российской газеты", - говорится в указе.

Также этим указом звание заслуженного журналиста удостоены ответственный секретарь газеты "Лебедянские вести" (Липецкая область) Владимир Зайцев и редактор газеты "Районные будни" (Ярославская область) Татьяна Репина.

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