Около 80 тысяч военнослужащих примут участие в учениях "Кавказ-2020"

К стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020" будут привлечены около 80 тысяч человек. При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, попадающих под действие Венского документа 2011 года, на учениях составит около 13 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, уточнив, что участие также примут представители шести стран - Армении, Беларуси, Китая, Мьянмы, Пакистана и Ирана, всего до тысяч человек, пишет ТАСС. В качестве наблюдателей приглашены представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.

Учения пройдут с 21 по 26 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. Будут отработаны вопросы применения группировок войск (сил) коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западе России.

Основные действия развернутся на полигонах Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей, где будут проведены розыгрыши эпизодов действий группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии. На полигонах будут задействованы до 250 танков и 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, около 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.