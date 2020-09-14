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14.09.2020 00:39
Рубрика: Власть

Около 80 тысяч военнослужащих примут участие в учениях "Кавказ-2020"

К стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020" будут привлечены около 80 тысяч человек. При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, попадающих под действие Венского документа 2011 года, на учениях составит около 13 тысяч военнослужащих.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, уточнив, что участие также примут представители шести стран - Армении, Беларуси, Китая, Мьянмы, Пакистана и Ирана, всего до тысяч человек, пишет ТАСС. В качестве наблюдателей приглашены представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.

Учения пройдут с 21 по 26 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. Будут отработаны вопросы применения группировок войск (сил) коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западе России.

Основные действия развернутся на полигонах Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей, где будут проведены розыгрыши эпизодов действий группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии. На полигонах будут задействованы до 250 танков и 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, около 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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