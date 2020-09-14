Определен лучший в мире недорогой смартфон

Помимо рейтинга самых мощных смартфонов, разработчики AnTuTu представили список устройств среднебюджетного класса, показавших максимальную производительность.

Первое место в рейтинге бюджетников занял OnePlus Nord - новый "среднефлагман" от OnePlus - с результатом 327 тысяч баллов. Смартфон работает на базе Snapdragon 765G и имеет 8/128 Гб памяти. Его стоимость в России начинается от 38 тысяч рублей.

В пятерку лучших также вошли Redmi K30 5G, Huawei Nova 7i, realme 6 и Redmi Note 8 Pro.