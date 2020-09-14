У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Определен лучший в мире недорогой смартфон

Текст:   Антон Благовещенский
14.09.2020,  
12:48
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Помимо рейтинга самых мощных смартфонов, разработчики AnTuTu представили список устройств среднебюджетного класса, показавших максимальную производительность.

Назван самый мощный смартфон в мире. Он стоит 90 тысяч рублей

Первое место в рейтинге бюджетников занял OnePlus Nord - новый "среднефлагман" от OnePlus - с результатом 327 тысяч баллов. Смартфон работает на базе Snapdragon 765G и имеет 8/128 Гб памяти. Его стоимость в России начинается от 38 тысяч рублей.

В пятерку лучших также вошли Redmi K30 5G, Huawei Nova 7i, realme 6 и Redmi Note 8 Pro.

Рейтинг среднебюджетных смартфонов. Фото: AnTuTu
гаджеты
Фото: Remedy/Twitter
Авторы Max Payne и Control сделали свою первую игру бесплатной в Steam 13.09.2020
Стало известно, когда выйдут смартфоны Huawei полностью без Android 10.09.2020
Обзор Galaxy Watch3: какими получились новые часы от Samsung 08.09.2020
смартфоны
Фото: istock
"ВКонтакте" заработал на территории Украины 13.09.2020
Вышла новая версия Android 11. Пять причин установить ее как можно скорее 09.09.2020
рейтинги
Фото: Sony
Sony назвала дату следующей презентации PlayStation 5 12.09.2020
Названа самая популярная видеокарта в Steam 08.09.2020
Назван самый популярный смартфон в России. И это не Xiaomi 02.09.2020