Памфилова: 16 партий смогут идти на выборы в Госдуму без сбора подписей

По итогам Единого дня голосования количество партий, имеющих право выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей, увеличится с 13 до 16, сообщила в понедельник глава ЦИК Элла Памфилова, подводя предварительные итоги выборов.

Она напомнила, что 30 партий выдвинули своих кандидатов на выборах разного уровня, избраны представители 21 политической силы.

На довыборах депутатов Госдумы по одномандатным округам три из четырех мандатов выиграли представители "Единой России", еще один - кандидат от "Справедливой России" (в Пензенской области). Из 18 избранных губернаторов 12 мест получили кандидаты от "Единой России", одно - от ЛДПР, еще пять - самовыдвиженцы.

"Самая интересная с точки зрения партийной конкуренции картина была на выборах в законодательные собрания регионов", - рассказала Элла Памфилова. Результат она назвала беспрецедентным: девять политических партий в разных субъектах сумели преодолеть 5-процентный барьер. "Это большой успех", - считает глава ЦИК.

Помимо четырех парламентских партий, в региональные заксобрания проходят "Родина", Партия пенсионеров и три новые политические силы, зарегистрированные в этом году.

Результат Партии пенсионеров, которая, по предварительным данным, будет представлена в семи региональных заксобраниях, глава ЦИК назвала близким к уровню думских партий.

О новичках Памфилова сказала особо: "Они с места в карьер взяли мощный старт, впервые участвуют в выборах и довольно результативно: три из четырех новых партий преодолели 5-процентный барьер". Это "Новые люди", "Зеленая альтернатива" и "За правду".

Теперь в ряде заксобраний регионов партийное представительство расширится: например, в Рязанской области по спискам прошли семь политических партий, а в Курганской - все пять, участвовавших выборах.

"Таким образом, мы уже сейчас можем предварительно сказать, какие политические партии будут иметь преференции на предстоящих, полагаю, через год выборах в Государственную думу восьмого созыва. 13 партий уже имели право участвовать в парламентских выборах без сбора подписей, теперь их число вырастет до 16 политических партий", - сказала Памфилова. Она уточнила, что список прирос тремя новыми партиями.

"Это очень существенно, - отметила глава ЦИК. - Как следствие это повышает уровень конкуренции. Мы надеемся, что процесс крупных федеральных выборов будет максимально интересным".