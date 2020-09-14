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14.09.2020 13:33
Рубрика: Власть

Памфилова: 16 партий смогут идти на выборы в Госдуму без сбора подписей

Текст: Галина Мисливская
По итогам Единого дня голосования количество партий, имеющих право выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей, увеличится с 13 до 16, сообщила в понедельник глава ЦИК Элла Памфилова, подводя предварительные итоги выборов.

Она напомнила, что 30 партий выдвинули своих кандидатов на выборах разного уровня, избраны представители 21 политической силы.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Ноовсти
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На довыборах депутатов Госдумы по одномандатным округам три из четырех мандатов выиграли представители "Единой России", еще один - кандидат от "Справедливой России" (в Пензенской области). Из 18 избранных губернаторов 12 мест получили кандидаты от "Единой России", одно - от ЛДПР, еще пять - самовыдвиженцы.

"Самая интересная с точки зрения партийной конкуренции картина была на выборах в законодательные собрания регионов", - рассказала Элла Памфилова. Результат она назвала беспрецедентным: девять политических партий в разных субъектах сумели преодолеть 5-процентный барьер. "Это большой успех", - считает глава ЦИК.

Помимо четырех парламентских партий, в региональные заксобрания проходят "Родина", Партия пенсионеров и три новые политические силы, зарегистрированные в этом году.

Результат Партии пенсионеров, которая, по предварительным данным, будет представлена в семи региональных заксобраниях, глава ЦИК назвала близким к уровню думских партий.

О новичках Памфилова сказала особо: "Они с места в карьер взяли мощный старт, впервые участвуют в выборах и довольно результативно: три из четырех новых партий преодолели 5-процентный барьер". Это "Новые люди", "Зеленая альтернатива" и "За правду".

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Теперь в ряде заксобраний регионов партийное представительство расширится: например, в Рязанской области по спискам прошли семь политических партий, а в Курганской - все пять, участвовавших выборах.

"Таким образом, мы уже сейчас можем предварительно сказать, какие политические партии будут иметь преференции на предстоящих, полагаю, через год выборах в Государственную думу восьмого созыва. 13 партий уже имели право участвовать в парламентских выборах без сбора подписей, теперь их число вырастет до 16 политических партий", - сказала Памфилова. Она уточнила, что список прирос тремя новыми партиями.

"Это очень существенно, - отметила глава ЦИК. - Как следствие это повышает уровень конкуренции. Мы надеемся, что процесс крупных федеральных выборов будет максимально интересным".

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