Памфилова: Единый день голосования прошел спокойно и с минимумом нарушений

Единый день голосования прошел спокойно и с минимальным количеством серьезных нарушений, а случаи признания бюллетеней недействительными в некоторых регионах говорят об ужесточении требований к чистоте выборов. Об этом в понедельник заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"Я хочу сказать, что пока, по предварительным итогам, каких-то серьезных нарушений, их просто было минимальное количество, меньше, чем когда бы то ни было. Кампания прошла спокойно, кампания прошла чисто, кампания прошла очень достойно", - сказала она.

Памфилова отметила, что ситуации, когда отменяются результаты голосования или признается недействительной какая-то часть бюллетеней, свидетельствуют только о том, что требования ЦИК к достоверности и к определенности результатов как никогда жесткие.

"Это говорит как раз о том, что ужесточились наши требования", - подчеркнула глава ЦИК РФ.

По ее словам, там, где возникало малейшее сомнение в возможности установления действительного волеизъявления избирателей, бюллетени признавались недействительными. Она привела в пример Республику Коми, где такие решения приняты на 4 избирательных участках. На одном из них по окончании голосования 11 сентября бюллетени были переложены из стационарного ящика в сейф-пакет, который порвался, члены комиссии надели на него полиэтиленовый мешок. Все эти бюллетени были признаны недействительными, так как возник вопрос о возможности их подмены, рассказала Памфилова.

Кроме того, по ее словам, в действиях некоторых комиссий были серьезные недостатки, к некоторым у ЦИК есть претензии. "Мы это разберем", - добавила она.