Памфилова сообщила о серьезном уменьшении жалоб на выборы

В связи с выборами в регионах, которые прошли 11-13 сентября, в ЦИК поступило существенно меньше обращений, чем в предыдущем году. В частности, число жалоб на решения избиркомов уменьшилось в несколько раз. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

- На данный момент в ЦИК поступило 1301 письменное обращение от различных участников избирательного процесса, - сказала председатель комиссии. - При этом за аналогичный период на выборах в Единый день голосования в прошлом году было зарегистрировано практически в два раза больше - 2495.

Она уточнила, что большинство поступивших в ЦИК обращений связано с проведением избирательных кампаний муниципального уровня. По вопросам проведения выборов регионального уровня обращений было 397, то есть гораздо меньше. По довыборам депутатов Госдумы - всего семь.

- Чем ниже уровень кампании, тем больше страсти кипят, и больше жалоб, - сказала Элла Памфилова. Впрочем, она добавила, что "далеко не все обращения - жалобы".

Она также представила статистику по обращениям. 181 обращение касалось отказов в регистрации кандидатов или их списков. В прошлом году по этому поводу сигнализировали 595 раз.

- Можете сравнить. Я уже говорила, что в этом году беспрецедентно низкий уровень отказов в регистрации. Вот и обращений гораздо меньше, - добавила Памфилова.

По вопросам принуждения к участию в голосовании в ЦИК поступило два обращения - из Челябинской и Тамбовской областей. На принуждение к голосованию за определенного кандидата или списка жаловались 11 избирателей из разных регионов.

При этом на "горячую линию" в информационно-справочный центр ЦИК поступило 8291 сообщение от участников избирательного процесса. Для сравнения в прошлом году их было 9624. Из общего количества звонков лишь 147 (менее 2%) содержали информацию о возможных нарушениях, либо недостатках. В прошлом году таковых было 731, то есть 7,6%. А в 2018 году - 10,3%.

- Кроме того, в ЦИК поступило 29 жалоб на решения, действия или бездействие избиркомов, - добавила глава комиссии. - В 2019 году их поступило 97.

На заседаниях ЦИК уже рассмотрено 13 жалоб из указанных 29-ти - остальные не были настолько серьезными, чтобы их специально разбирать. В восьми случаях жалобы заявителей были удовлетворены - решено положительно в их пользу. На оставшиеся случаи ответ был дан письменно. Одна жалоба была отозвана.

- С одной стороны это беспрецедентно сложная кампания для работы наших комиссий. С другой стороны, она - как мы и ставили задачу - достойно очень прошла, - резюмировала Памфилова.