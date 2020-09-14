Пенсионные свидетельства станут электронными

Пенсионеры сами выберут для себя удобную форму пенсионного свидетельства. С 1 января 2021 года оно может быть пластиковым, бумажным или электронным. Соответствующие изменения предложил Минтруд. Как пояснили в ведомстве, действительными останутся все формы документа, которые были выданы ранее. А вот новым пенсионерам предоставят право выбора.

"Все больше граждан, в том числе пожилых, отдает предпочтение удобным современным технологичным решениям. Поэтому создаются условия для получения ими различных документов, не только на бумажном носителе. Например, пенсионное свидетельство станет одним из тех документов, которые будут выдаваться в электронном виде", - следует из сообщения пресс-службы Минтруда.

В ведомстве считают, что носить с собой его сейчас не обязательно. Вся информация о статусе пенсионеров содержится в электронной системе Пенсионного фонда и при необходимости запрашивается учреждениями в порядке межведомственного взаимодействия. Так, например, при оформлении льгот пенсионное свидетельство не предъявляется. Поэтому в Минтруде считают, что электронного документа будет вполне достаточно.

Однако по желанию граждане всегда смогут получить его на материальном носителе. Для этого приказом Минтруда утверждена новая, пластиковая форма удостоверения. Выглядеть оно будет как банковская карточка с фотографией пенсионера, его фамилией, именем и отчеством. На ней также будет указан страховой номер индивидуального лицевого счета, информация о виде назначенной пенсии и сроке, на который она оформлена. А вот сумма пенсии прописываться больше не будет. Сейчас она указывается в справке о назначении пенсии, которая выдается вместо пенсионного свидетельства.

Как пояснили "РГ" в Пенсионном фонде, такие справки выдаются уже более пяти лет, оформляются на обычном листке формата А4 и считаются официальным документом. Они появились после того, как отменили пенсионные удостоверения в виде корочки. После нового года справка останется, пенсионер также сможет получить ее по желанию.