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14.09.2020,  
10:11
Текст:  Антон Валагин

Первый в мире памятник танку Т-90 установили во Вьетнаме

На территории 201-й танковой бригады армии Вьетнама появился первый в мире памятник российскому танку Т-90С. Монумент выполнен из бетона и, судя по фотографиям, хорошо детализирован.

Фото: Mike1979 Russia/Wikimedia.org
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В начале 2019 года Вьетнам получил из России 64 танка Т-90С и неназванное количество бронированных ремонтно-эвакуационных машин на том же шасси, пишет Dambiev.

Вьетнаму досталась экспортная версия танка со сварной башней, 1000-сильным двигателем и кондиционером. Взамен электронно-оптического комплекса активной защиты "Штора" (знаменитые "красные глаза" Т-90) установлены дополнительные блоки динамической защиты.

Памятник изготовлен в масштабе 1:1, его создатели не поленились отлить даже мелкие детали гусеничных траков. Комментаторы из обильной бронетехникой России недоумевают: зачем было городить бетонный Т-90? Памятники танкам делают из танков!

В сентябре Т-90 назвали самым красивым танком в мире.

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