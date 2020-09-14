Песков рассказал о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Президенты России и Беларуси готовы говорить сегодня в Сочи сколько нужно, не регламентируя время.

На вопрос, сколько времени отведено на встречу глав государств, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Сколько потребуется".

Пока переговоры не начались. Александр Лукашенко прилетел в Сочи около 11:00 часов по столичному времени.

После выборов 9 августа это первая поездка за рубеж белорусского президента.

По данным пресс-службы Кремля, лидеры обсудят ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений. При этом особое внимание будет уделено реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Подписания документов по итогам переговоров не планируется. По данным белорусского агентства БелТА, встреча пройдет в формате "один на один".