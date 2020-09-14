Песков сообщил об отводе резерва силовиков РФ от белорусской границы

Резерв силовиков, созданный Россией на границе с Беларусью, будет снят и направлен в места постоянной дислокации. Об этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, договорились Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Сочи.

"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - передает ТАСС слова Пескова.

Напомним, что ранее сообщалось о создании резерва из сотрудников правоохранительных органов, но необходимость в нем не возникла.