Власть
14.09.2020 22:42

Песков сообщил об отводе резерва силовиков РФ от белорусской границы

Резерв силовиков, созданный Россией на границе с Беларусью, будет снят и направлен в места постоянной дислокации. Об этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, договорились Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Сочи.

Фото: РИА Новости
Песков рассказал об итогах встречи Путина и Лукашенко в Сочи

"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - передает ТАСС слова Пескова.

Напомним, что ранее сообщалось о создании резерва из сотрудников правоохранительных органов, но необходимость в нем не возникла.

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