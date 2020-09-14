Politico: Тегеран обвинили в подготовке покушения на посла США в ЮАР

По их словам, представители Белого дома были осведомлены об угрозе в отношении главы американской дипмиссии с весны этого года. Но в последние недели информация об угрозе для посла "стала более конкретной". Представитель правительства США утверждает, что к заговору якобы причастно посольство Ирана в Претории. Источники утверждают, что Тегеран продолжает искать способы отомстить президенту Дональду Трампу за его решение ликвидировать влиятельного могущественного иранского генерала Хасема Сулеймани в начале этого года.

По оценке экспертов, обнародованная и непроверенная информация может резко обострить и без того серьезную напряженность в отношениях двух стран и оказать огромное давление на Трампа, побудив его к "решительным действиям" в преддверии президентских выборов. Ранее глава Белого дома уже давал понять, что готовит некий "октябрский сюрприз" накануне голосования третьего ноября.

Директива разведывательного сообщества, известная как "Обязанность предупреждать", требует, чтобы американские спецслужбы уведомляли потенциальный объект покушения о том, что его жизнь находится в опасности. Представитель американской администрации сообщил, что Маркс была осведомлена об угрозе. Эта информация также была включена в программу World Intelligence Review ЦРУ, известную как WIRe, секретный продукт, доступный для высокопоставленных должностных лиц, занимающихся политикой и безопасностью в правительстве США, а также для некоторых законодателей на Капитолии.

В качестве посла США в ЮАР 66-летняя Маркс была приведена к присяге в октябре прошлого года. Она является соратницей Трампа на протяжении более двух десятилетий и членом его закрытого элитного гольф-клуба Мар-а-Лаго во Флориде. Она также известна как успешная бизнес-леди - ее одноименные сумки стоят около 40 тысяч долларов. Предпринимательская активность позволила Маркс обзавестись многочисленными связями на международном уровне. Она была близкой подругой покойной принцессы Дианы.

Между тем, ряд экспертов усомнились в информации о готовящемся покушении. К тому же, отмечает издание, американскому разведсообществу самому не совсем понятно, почему иранцы нацелились на Маркс. Возможно, они приняли во внимание ее давнюю дружбу с Трампом, отметил собеседник в Белом доме. Известно, что в последние десятилетия Иран избегал прямого нападения на американских дипломатов, а в условиях крайней напряженности в двусторонних отношениях Тегеран вряд ли бы пошел на такой шаг, уверены наблюдатели.

Напомним, Сулеймани возглавлял отряд Кудс, подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, которое курирует большую часть военных операций Ирана за пределами его границ. После его убийства Трамп заявлял, что иранский генерал планировал нападения на американские дипломатические миссии, хотя позже официальные лица США поставили под сомнение утверждения американского президента. "Они хотели взорвать наше посольство", - сказал Трамп в январе, имея в виду массивный, хорошо укрепленный дипломатический комплекс США в Ираке. Позже в интервью Fox News он сказал: "Я могу сказать, что полагаю, что, вероятно, это было бы еще четыре посольства", не приведя доказательств своих утверждений.

Через несколько дней после смерти Сулеймани Иран нанес удар по военной базе в Ираке, где размещались войска США, в результате чего пострадали десятки американских солдат. Трамп отказался отомстить, вместо этого он заявил о новых санкциях в отношении Исламской Республики и предостерег Тегеран от дальнейших ответных действий.

Совет национальной безопасности при Белом доме, представители Ирана при ООН, посольства Южной Африки в Вашингтоне, а также представители госдепартамента, ЦРУ и Управления национальной разведки от комментариев отказались.