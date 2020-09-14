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Пользователям советуют не покупать iPhone 11 сейчас

Текст:   Антон Благовещенский
14.09.2020,  
18:08

Тем, кто планирует покупку iPhone 11, рекомендуется набраться терпения и подождать несколько недель. Дело в том, что после выхода новых моделей цены на старые заметно снизятся, пишет Gizchina.

По данным Wave7 Research, продажи iPhone замедляются, и Apple может снизить цены на модели прошлогодней линейки iPhone 11 и iPhone SE 2020 года.

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Также в недавнем исследовании говорится, что многие покупатели, собирающиеся обзавестись iPhone, берут паузу и ждут выхода нового флагмана от Apple. Изучив новинку, они принимают решение - покупать актуальную модель или же отдать предпочтение предыдущей версии.

Схожий подход работает и в мире Android: после крупного анонса лучше выждать несколько недель или пару месяцев: цены снизятся и на флагман, и на предыдущие модели.

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