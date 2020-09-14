Посол США в Китае подал в отставку

Посол США в КНР Терри Брэнстед подал в отставку и вернется на родину в начале октября. Об этом проинформировало посольство Соединенных Штатов в Пекине.

Как отмечается на сайте дипмиссии, Брэнстед сообщил о своем решении президенту США Дональду Трампу во время телефонного разговора на прошлой неделе.

Госсекретарь США Майк Помпео уже поблагодарил посла за его работу. "Я благодарю посла Терри Брэнстеда за его более чем три года службы американскому народу в качестве посла США в Китайской Народной Республике", - написал он на своей странице в Twitter.

В МИД КНР со своей стороны отметили, что еще не получали официального уведомления об отставке Брэнстеда, хотя и видели сообщения в СМИ и соцсетях.