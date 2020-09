В составе новых жилкомплексов Москвы все чаще открываются не обычные, а билингвальные детские сады. Только в начале этого учебного года такие садики заработали в ЖК "Green Park" и "Новочеремушкинская,17".

Детский сад сети W.I.D.E. заработал 1 сентября на северо-востоке. Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГК "ПИК", это единственный в городе детсад, построенный по проекту французского архбюро DomiqueCoulon&Associes. Для образовательных учреждений подобного типа важна архитектура и гармоничная организация пространства, объясняют сотрудники W.I.D.E. Помимо спален, игровых зон и спортзала, здесь есть также библиотека с английскими книгами, лекторий в виде амфитеатра и собственная детская площадка за забором. Но все же главное - в принципах работы билингвального сада. Сюда берут детей с двух лет и сразу же начинают говорить с ними на английском. Даже на развивающих ковриках с обозначениями разных цветов нет ни одной русской буквы. На английском здесь абсолютно все, кроме уроков русского в школьном блоке.

"Мотивация родителей, отдающих детей в такой сад, показать ребятам мир в полном многообразии, - рассказывают в W.I.D.E. - Мы не знаем, кем станет наш сын или дочка. Но во взрослой жизни они смогут сделать осознанный выбор, в какой стране жить и на каком языке общаться". И этот тезис не приравнивается к популярному интернет-мему "Пора валить". И на родине, особенно в Москве, уверенный английский пригодится. В столице - сотни офисов ведущих мировых компаний, и знание иностранного станет несомненным плюсом при трудоустройстве.

На неделю позже W.I.D.E. в Олонецком проезде билингвальный сад открылся и при новом ЖК "Новочеремушкинская, 17", где работал уже другой девелопер ГК "Инград". В этом детсаду реализована концепция ABC: ability - способности, body - тело и здоровье, communication - навыки коммуникации. В первой половине дня с детьми будут заниматься русскоязычные педагоги, а вторая половина дня проходит на английском с носителем языка. "В саду предусмотрены раздевалки, игровые, спальни, просторный физкультурно-музыкальный зал, а также видеонаблюдение и пятиразовое питание, - рассказала глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова. - Среди сотрудников помимо педагогических работников - медсестра, психолог и логопед".

Отзывы родителей будущих билингвов в массе своей положительные. Например, одна из мам похвасталась, как ее маленький сын поражает всех на детской площадке, напевая без всякого акцента "битловское" Let it be. Однако в некоторых случаях, как показывают интернет-отзовики, у малышей возникает стресс в первое время: всегда слышал только русскую речь, а тут - сплошь иностранная. К тому же многих отпугнет "ценник" - в детсаду W.I.D.E. программа полного дня со всеми допзанятиями для ребенка 4 лет обойдется в месяц в 80 тыс. руб. При том, что средняя цена аналогичных услуг в "русских" частных садах - около 50 тыс.

Впрочем, есть и альтернативы. "Занятия по иностранным языкам являются одними из самых популярных направлений в дошкольных группах столичных школ, - рассказали "РГ" в пресс-службе департамента образования. - Они работают как на бюджетной, так и внебюджетной основе и формируются по запросу родителей". Например, с дошколятами занимаются английским, немецким, французским, итальянским, испанским и китайским языками, причем некоторые занятия проводят для ребят от двух лет. Обучение проходит в игровой форме, благодаря чему дети быстро развивают новые навыки и легче запоминают материал. В общей сложности в городских образовательных учреждениях Москвы для дошколят открыто более 260 кружков по английскому, и в них сейчас занимаются более 3 тыс. ребят. Причем абсолютно большинство - на бюджетной основе.