Прядь волос Авраама Линкольна продана на аукционе в Бостоне

Прядь волос американского президента Авраама Линкольна вместе с окровавленной телеграммой о его убийстве 14 апреля 1865 года были проданы на аукционе в Бостоне за более чем 81 тысячу долларов. Информация о покупателе не разглашается.

Прядь волос длиной около пяти сантиметров была отрезана во время патологоанатомического обследования тела Линкольна после того, как он был смертельно ранен в Театре Форда в Вашингтоне Джоном Уилксом Бутом, сообщает Associated Press. Волосы были переданы доктору Лайману Бичеру Тодду, почтмейстеру из Кентукки и двоюродному брату вдовы 16-го президента США.

Часть волос были закреплена на официальной телеграмме военного министерства, которая была получена помощником Тодда в 23 часа 14 апреля 1865 года. Отметка времени на депеше показывает, что в ночь убийства Линкольна работали военные телеграфные линии. Это, по мнению историков, опровергает версию о том, что тогдашний военный министр Эдвин Стентон, который замышлял убить Линкольна из-за их личных и политических разногласий, приказал прервать связь в день убийства по военным каналам, чтобы позволить сбежать Буту.

Сын доктора Тодда, Джеймс Тодд, написал в письме 1945 года, что копна волос "полностью находится в ведении нашей семьи". Последний раз волосы президента и телеграмма были проданы в 1999 году, сообщили в аукционном доме. Первоначальная цена продажи на аукционе в Бостоне составляла 75 тысяч долларов.