Придуман новый способ поступить в театральный институт

Не секрет, что во времена пандемии поступление в творческие вузы осложнилось. Уточним, не только в творческие. Однако там, где необходимо общение с талантами не в формате онлайн - возникли особые препятствия. Пути выхода из проблемы находятся разные. И вот сегодня Российский институт театрального искусства - ГИТИС, медиагруппа "Красный квадрат" и Mail.ru Group представляют новый онлайн проект - "Приходите завтра!". Это шоу талантов, в котором юноши и девушки смогли попробовать свои силы поступить в ГИТИС в этом году. Участники выступали вначале в онлайн-формате перед профессиональным жюри, чтобы пройти отборочные этапы творческого конкурса. Но самое важное в том, что диджитал-общение перешло в живое, и в финале лучшие получили возможность показать себя на очном творческом испытании и встретиться лицом к лицу с приемной комиссией.

Принять участие в проекте рискнули ребята из 121 российского города, а также из 13 стран. В состав приемной комиссии вошли ведущие педагоги ГИТИСа и уже выпускники театрального вуза, чьи имена хорошо известны зрителям. К старту проекта были отобраны 40 человек. Творческое онлайн-испытание состояло из четырех этапов, в каждом из которых соревновались по 10 человек, и лишь двое из каждой десятки были допущены в финал. В финале на очном конкурсе из восьми претендентов был выбран победитель, и его зачислили на актерский факультет ГИТИСа.

Шоу будет выходить раз в неделю по понедельникам в 18:00 на Смотри Mail.ru, также проект будет доступен для пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники": в официальном паблике ГИТИСа в VK и в официальной группе "Красного квадрата" в ОK.RU.

В течение месяца каждый сможет оказаться за кулисами самого настоящего экзамена в театральный институт и наблюдать за подлинными эмоциями. Шоу уже получило свое продолжение в новом сериале Игоря Угольникова "Не верю!", который рассказывает не только о вступительных экзаменах в ГИТИС, но и о том, как происходит студенческая жизнь в ВУЗе. Сериал "Не верю!", снятый выпускниками ГИТИСа разных лет, скоро выйдет на экраны.

"Проект "Приходите завтра!" - это шанс для многих ребят, мечтающих об актерской профессии, показать приемной комиссии свои способности онлайн, практически не выходя из комнаты. Для многих это может показаться необычным, но новые условия учат нас адаптивности. Мы верим в то, что какие бы преграды не встречались на пути, настоящий талант, энергия и желание сделать что-то новое, необычное, всегда преодолеют любые барьеры. "Приходите завтра!" - оригинальный российский формат. Он посвящается памяти известного журналиста и продюсера Сергея Кушнерева (1962 - 2017), от которого авторы около двадцати лет назад услышали эту идею. И сейчас появилась возможность творчески ее переосмыслить и реализовать именно сегодня, в онлайн проекте", - говорит генеральный директор медиагруппы "Красный квадрат" Илья Кривицкий.

"В ГИТИСе, как известно, выступают категорически против онлайн-обучения и даже против прослушиваний абитуриентов онлайн, но на вызов не могли не ответить. Мы готовы посмотреть, что из этого получится. Мы открыты к самым разным экспериментам и, если в результате онлайн-просмотров удастся найти достойных, будем только рады, хотя и останемся при прежних своих убеждениях. Как шоу - возможно все и шоу должно продолжаться, что бы ни случилось. Правилом же считали и считаем самыми лучшими - очные прослушивания. Искренне признателен Илье Кривицкому, который несмотря на только что сказанное, выбрал именно ГИТИС", - уточняет ректор ГИТИСа Григорий Заславский.