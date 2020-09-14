Путин и Лукашенко обсудили план военных учений

Российско-белорусские учения будут проводиться и в дальнейшем - причем ежемесячно будут те или иные мероприятия. После окончания тех учений, что начались 14 сентября, российские военные вернутся к местам постоянной дислокации, заверил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским лидером в Сочи.

"Сегодня начинаются запланированные еще в прошлом году военные учения, которые должны продлиться несколько дней, но это для военных людей рутинное дело, связанное с подготовкой войск", - заявил Владимир Путин. "Повторяю еще раз, чтобы не было никаких спекуляций - это мероприятие запланированное и даже анонсированное еще в прошлом году. После выполнения программы совместных учений, российские подразделения вернутся к своим местам постоянной дислокации", - подчеркнул он.

"Мы ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить у нас учения. Мы проводили и будем проводить", - заявил Александр Лукашенко. "Кто-то хочет - пусть присоединяется к этим учениям, кто-то не хочет - пусть не делает это", - добавил он.

"Зачем брязгать гусеницами у границ Союзного государства? Зачем? - задал вопрос Лукашенко. - Пятнадцать километров от границ, в Литве "выбросили" недавно натовский батальон. Зачем это делать?". "Поэтому нам надо не допустить ошибок Великой Отечественной войны, когда все утихомиривали всех, чтоб провокаций не допустить, войны не будет и прочее, а мы оказались у разбитого корыта", - сказал он.

"Нам ни в коем случае нельзя оглядываться на то, что нам скажут. Они с нами не считаются, они не смотрят на наши настороженности, они проводят учения, когда хотят. Поэтому мы так же, если вы поддержите этот тезис, не напрягая обстановку вокруг, будем готовить свои армии, чтобы если, не дай бог, этому можно было противостоять", - предложил белорусский президент.

"У нас есть план, он будет осуществляться. В течение года у нас и на территории Беларуси, и на территории России практически каждый месяц предусмотрены какие-то мероприятия", - заметил Путин. "Как планировали раньше, так все и будем делать", - согласился он.