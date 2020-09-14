Путин напомнил Лукашенко позицию Москвы по событиям в Беларуси

Владимир Путин сказал, что рад поздравить Александра Лукашенко лично с победой на президентских выборах. "Все знаем, что в Беларуси происходят внутриполитические события, связанные как раз с этими выборами. Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше", - подчеркнул он.

Россия остается приверженной всем договоренностям, включая и вытекающие из договора о Союзном государстве, ОДКБ, заверил президент РФ. "Мы рассматриваем Беларусь как нашего ближайшего союзника и -безусловно - как я вам говорил неоднократно в телефонных разговорах, выполним все взятые нами на себя обязательства", - сказал он. Взяты эти обязательства были в начале 90-х, когда Путин еще не был президентом, но это не имеет значение, сказал он. Важно то, что РФ должна их исполнять.

Александр Лукашенко отметил конспирологические публикации в СМИ накануне встречи и поблагодарил российского коллегу за то, что Путин поступил "очень порядочно, по-человечески", поддержав его в поствыборное время. "Друг познается в беде", - сказал он. "Это нам урок, не только Беларуси и России, но и нашим постсоветским республикам. Об этом мы будем еще говорить на встрече ЕАЭС, прежде всего, ОДКБ, да и в рамках СНГ есть о чем поговорить - думаю, вам будет интересно мое заявление в этих структурах", - анонсировал президент республики. "Уроки надо извлекать из всех событий", - считает он.

"Главное - не переходить черту. Есть красные линии, которые никто не имеет права переходить, но пока их никто и не нарушал", - сказал Лукашенко, говоря про митинги в республике. "Мы не воевали... но продемонстрировали свою решимость: если там, за пределами белорусских границ кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент​​​. И что мне очень приятно, я вам очень за это благодарен, вы продемонстрировали, что белорусские границы - это границы Союзного государства и никому не позволено бряцать там оружием", - заключил Лукашенко.