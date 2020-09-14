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14.09.2020 20:00
Рубрика: В мире

Трещина времени

Текст: Леонид Радзиховский (политолог)
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(8260)
3 ноября, первый вторник после первого понедельника ноября, закончится, как положено, мощной кульминацией - главное политическое шоу года выборы президента США. Выборы пройдут в 59-й раз, впервые - в 1789-м, начиная с 1792-го они железно проводятся раз в 4 года. За 228 лет отступлений от этого порядка не было ни разу.

Всего в США было 45 президентов. Скоро выяснится - остается ли Трамп 45-м или Байден станет 46-м.

Фото: AP Photo/ Andrew Harnik
Зачем Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США

Историю США никак не назовешь "линейным прогрессом", чего-чего, а обвалов и зигзагов хватало. Один раз прямо стояли на краю Национальной Катастрофы, распада страны (Гражданская война), но - удержались. Да и после по Краю проходили не раз: Великая Депрессия 1930-х, "точечная гражданская война" 1960-х, позор Вьетнама...

Но что интересно: "через тернии к звездам" США стали ведущей страной Мира, причем, что редко бывало в истории человечества, ведущей во всех смыслах. Наука, военная сила, экономика, технология, пиар, мода, бренды-тренды... Получается, что все потрясения и катастрофы, которые случились с Америкой до сих пор, в конечном счете шли ей на пользу! Точно по Ницше: что не убивает - делает сильнее! Это отнюдь не общее правило: мало кто умеет конвертировать провалы в победы. Часто государства надламываются, и хоть не гибнут, но остаются "историческими инвалидами".

Вернемся к выборам. Американские СМИ дружно пишут, ТАКОГО "шума и ярости" не было никогда раньше. Прежде всего - не было в тех же самых СМИ...

Трамп и его враги-демократы "вместе делают общее дело" - дружно раскалывают Америку. На пару они устроили политическое землетрясение, и система трещин-капилляров разошлась по всей стране, по ее географической и социальной карте. "Трампофобы" - "трампоманы". Умеренно-скептической "здоровой середки" почти не осталось.

Всего в США было 45 президентов. Скоро выяснится - остается ли Трамп 45-м или Байден станет 46-м

Правда, американцы, в отличие от нас, ничуть не считают "раскол" чем-то ужасным. Традиции острой политической конкуренции, с одной стороны, с другой - твердая вера, что из легитимной колеи страна все равно ни на каком вираже не вылетит. В результате они охотно жмут на газ предвыборных страстей, а тормоз автоматический - Конституция.

Ок. Пусть так, но все-таки ИЗ-ЗА ЧЕГО такой раздрай, фанатский накал обоюдной ненависти?

Трампофобы обвиняют трампофилов в белом расизме, те возвращают им обвинения в агрессивном черном расизме. Когда читаешь американскую прессу, то трудно отделаться от чувства, что перед тобой - швондеры, яростно натравливающие "черных шариковых" (за эти слова в США меня бы сразу линчевали!), вот только НА КОГО натравливают, понять не так-то просто... Совершенный левый маккартизм, "полиция мысли", советские парткомы, Генеральная линия, персональные дела, "покаяния-перед-партией", "5-минутки ненависти". У трампофилов "своих СМИ" почти не осталось, но уж те, что есть, отбиваются не только кулаками и ногами, но всем, что под руку попадется.

Вот она - Свобода слова времен холодной войны. Только ВНУТРЕННЕЙ холодной войны в США.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
Трамп обвинил Байдена в употреблении запрещенных веществ

Хорошо. И все-таки: ИЗ-ЗА ЧЕГО? Бешенство-ради-бешенства? Злоба-ради-злобы? В истории человечества дурная спираль беспричинных и страшных конфликтов раскручивалась слишком часто. Но, может, есть все-таки ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ, лежащие в основе сегодняшнего американского раскола?

РЕАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Трампа и его врагов совсем не так радикально расходятся. Ни он, ни они не предлагают поворота на 180 градусов ни в социальной, ни в экономической, ни во внешней политике. Обычные ТАКТИЧЕСКИЕ разногласия - другой СТРАТЕГИИ для Америки нет ни у тех, ни у этих. Да и практические результаты 4 лет Трампа не так уж отличаются от его злейшего врага Обамы. Немного вырос госдолг (но он рос непрерывно со времен Клинтона), уменьшилась безработица, хотя "реиндустриализации" нет, дефицит в торговле с Китаем остался того же порядка, что при Обаме, преступность слегка снизилась, а в общем, все "примерно там же". Так ИЗ-ЗА ЧЕГО ВЕСЬ КРИК?

Мне кажется, именно в этом и дело: в ОТСУТСТВИЕ СТРАТЕГИИ. Раз нет РЕАЛЬНОГО ОТВЕТА НА ВЫЗОВ - остается шоу "бой с тенью", вместо "что делать" поиск "кто виноват".

США объективно в трудной ситуации. С одной стороны, впервые с конца XIX века появилась страна (Китай), у которой ВВП больше, чем в США. И отрыв растет. С другой стороны, что еще важнее! - расширяется социальный разрыв внутри США, в него падает средний класс. Дело в том, что новые технологии, которые стремительно развиваются в США, делают массу людей ОБЪЕКТИВНО НЕНУЖНЫМИ. Проблема и экономическая, и психологическая. И она вовсе не американская, а вполне Мировая, как и сами технологии. Просто США, как Иголка Прогресса, первыми с ней сталкиваются в таком масштабе. А остальные страны потом за ними неизбежно подтянутся.

Трамп и его враги-демократы "вместе делают общее дело" - дружно раскалывают Америку

Растущие вызовы во Внешнем Мире - растущий контраст внутри страны.

Гибкость Американской Системы в принципе дает шанс и на этот раз решить Проблему. Но для этого нужно что-то менять в Системе. Возможно, нужна "перестройка" масштаба той, что была при Линкольне или Ф. Рузвельте или Кеннеди-Джонсоне ("Великое общество"). Как ОРГАНИЧНО СОЕДИНИТЬ дух Свободного Капитализма XIX-XX веков, который сделал Америку великой, позволил обойти Европу и держит страну до сих пор, и политкорректность XXI века, от которой реально уже невозможно отказаться?

Решения этих проблем никто не видит, мужества за них взяться - нет. Мне кажется, что эта ОБЩАЯ ФРУСТРАЦИЯ и ведет к неадекватным склокам политических элит, которые "ищут не где потеряли - а где светлее", а реально просто не вписываются в наступившее на них (на нас ВСЕХ!) Время.

В мире США Колонка Леонида Радзиховского Выборы президента США-2020

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