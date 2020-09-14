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14.09.2020 15:43
Рубрика: Общество

Разработанная "Вектором" вакцина от COVID-19 ожидается в ноябре

Текст: Ирина Невинная
Первая партия вакцины от коронавируса центра "Вектор" может быть выпущена в ноябре. Об этом сообщил заведующий лабораторией ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ильназ Иматдинов.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Планируется, собственно, после регистрации препарата, что первые серии препарата для расширенных клинических исследований будут выпущены уже в ноябре," - сказал Иматдинов в программе "Док-Ток" на Первом канале.

Фото: ГНЦ Вектор
Центр "Вектор" опубликовал фотографии вакцины от коронавирусной инфекции

Он пояснил, что анализ иммунного статуса всех участников испытаний вакцины показал наличие антител к коронавирусу, при этом лишь шестеро из 100 отметили незначительные побочные проявления. "У всех испытуемых после второй вакцинации наблюдались требуемые титры антител. Лишь шесть человек пожаловались на боль в месте введения, буквально за пару дней данная проблема была решена сама собой", - рассказал ученый.

"Эта вакцина штатно движется к этапу регистрации. Сейчас она завершает клинические исследования, после этого пройдет экспертизу. Если клинические исследования покажут, что все пройдет благоприятно, будет проведена регистрация. Пока все идет штатно", - сообщил в прошедшие выходные министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Вакцина "ЭпиВакКорона", как отмечали в Роспотребнадзоре, характеризуется высокой степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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