Разработанная "Вектором" вакцина от COVID-19 ожидается в ноябре

"Планируется, собственно, после регистрации препарата, что первые серии препарата для расширенных клинических исследований будут выпущены уже в ноябре," - сказал Иматдинов в программе "Док-Ток" на Первом канале.

Он пояснил, что анализ иммунного статуса всех участников испытаний вакцины показал наличие антител к коронавирусу, при этом лишь шестеро из 100 отметили незначительные побочные проявления. "У всех испытуемых после второй вакцинации наблюдались требуемые титры антител. Лишь шесть человек пожаловались на боль в месте введения, буквально за пару дней данная проблема была решена сама собой", - рассказал ученый.

"Эта вакцина штатно движется к этапу регистрации. Сейчас она завершает клинические исследования, после этого пройдет экспертизу. Если клинические исследования покажут, что все пройдет благоприятно, будет проведена регистрация. Пока все идет штатно", - сообщил в прошедшие выходные министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Вакцина "ЭпиВакКорона", как отмечали в Роспотребнадзоре, характеризуется высокой степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.