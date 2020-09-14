Академия блогеров открывается в Москве

В субботу 19 сентября в столице открывается первая в России академия блогеров. Обучение в академии будет проводиться на базе Московского энергетического института в офлайн- и онлайн-формате. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

По данным портала, обучение будет бесплатным, но для участия необходимо записаться. Подать заявку можно на странице в социальной сети. Возраст блогера может быть от 7 до 45 лет. Для комфортного освоения материала учеников разделят на возрастные группы. В младшие группы войдут слушатели в возрасте от семи до 13 лет, а в старшие - от 13 до 45. За каждой группой закрепят куратора, который ответит на все возникающие в процессе обучения вопросы.

Очные мастер-классы пройдут в аудиториях Московского энергетического института и в павильоне "Умный город" на ВДНХ c соблюдением всех профилактических мер.

Программа рассчитана на один месяц обучения и включает четыре мастер-класса и четыре лекции. За это время слушатели изучат разные виды видеосъемки, научатся монтажу и цветокорректировке видео. Также слушателей обучат ораторскому искусству и самопрезентации. В процессе обучения слушатели будут работать как с общим контентом, так и продвигать личные страницы в социальных сетях.

Подать заявку на обучение можно до 10 сентября. В завершении обучения слушатели получат сертификат.