Новости

Придуман новый способ поступить в театральный институт 18:47
В Москве осудили семерых членов ОПГ за незаконную банковскую деятельность 18:11
Александр Дрозденко победил на выборах в Ленобласти 18:09
Лавров: В деле Навального на Западе перешли все рамки разумного 18:00
Олег Николаев победил на выборах главы Чувашии 17:37
Путин и Лукашенко обсудили план военных учений 17:35
"Автодор": ДТП с пострадавшими стало меньше на 20 процентов 17:29
Академия блогеров открывается в Москве 17:17
МИД РФ: Визит Лаврова в Берлин 15 сентября отменен 17:09
Союз архитекторов отменил конкурс на реновацию мавзолея Ленина 16:55
Шон Бин и Стивен Грэм сыграют в сериале BBC "Время" 16:40
СМИ: Звезда "Мажора" Прилучный сдал тест на коронавирус и продает дом 16:31
Российская школьница подверглась нападению на отдыхе в Турции 16:26
Вышел трейлер немецкого сериала "Германия 89" 16:14
Вышел трейлер мультфильма от авторов "Одноклассниц" и "Истории игрушек" 16:02
СМИ: Лаутаро Мартинес хочет в "Барселону", но "Интер" продает его в "Реал" 16:01
Вышел русский трейлер парагвайского хоррора "Морг" 15:50
Вышел русский трейлер хоррора "Ловец снов" 15:42
Мурашко: Более 7 млн россиян сделали прививку от гриппа 15:37
Движение на Болотной набережной в Москве перекроют 19 сентября 15:36
Мурашко: Все регионы готовы к эпидемиологическому подъему осенью 15:35
Риелторы рассказали об элитной недвижимости звезд в Сочи 15:31
Памфилова пожаловалась на хамство со стороны отдельных наблюдателей 15:31
В Зауралье кадастровые инженеры попались на махинациях с межеванием 15:30
В Рязанской области поймали межрегионального наркокурьера 15:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Пенсионные свидетельства станут электронными
Пенсионные свидетельства станут электронными
Как выросли тарифы на ЖКУ
Как выросли тарифы на ЖКУ
14.09.2020 17:17
Рубрика: Общество

Академия блогеров открывается в Москве

Текст: Ирина Огилько

В субботу 19 сентября в столице открывается первая в России академия блогеров. Обучение в академии будет проводиться на базе Московского энергетического института в офлайн- и онлайн-формате. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Фото: iStock
Станут ли блогеры новыми медиа

По данным портала, обучение будет бесплатным, но для участия необходимо записаться. Подать заявку можно на странице в социальной сети. Возраст блогера может быть от 7 до 45 лет. Для комфортного освоения материала учеников разделят на возрастные группы. В младшие группы войдут слушатели в возрасте от семи до 13 лет, а в старшие - от 13 до 45. За каждой группой закрепят куратора, который ответит на все возникающие в процессе обучения вопросы.

Очные мастер-классы пройдут в аудиториях Московского энергетического института и в павильоне "Умный город" на ВДНХ c соблюдением всех профилактических мер.

Программа рассчитана на один месяц обучения и включает четыре мастер-класса и четыре лекции. За это время слушатели изучат разные виды видеосъемки, научатся монтажу и цветокорректировке видео. Также слушателей обучат ораторскому искусству и самопрезентации. В процессе обучения слушатели будут работать как с общим контентом, так и продвигать личные страницы в социальных сетях.

Подать заявку на обучение можно до 10 сентября. В завершении обучения слушатели получат сертификат.

В регионах Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг дела Навального, Украину и Беларусь
Лавров: В деле Навального на Западе перешли все рамки разумного
В РФ предложили разрешить водить машины с 16 лет
Фальков: Иностранцы-первокурсники смогут въехать в Россию до конца сентября
Большинство сделавших прививку от COVID-19 чувствуют себя отлично
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году