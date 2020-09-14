Бирюков: Новые объекты спорткомплекса "Лужники" обеспечат электричеством

Энергетики обеспечат необходимыми мощностями новые объекты спортивного комплекса "Лужники", сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Он отметил, что всего планируется выдать свыше 8,8 МВт мощности.

"Энергетики уже подключили к сетям ледовый дворец "Кристалл", для электроснабжения которого были построены две трансформаторные подстанции, - рассказал Петр Бирюков. - Они оборудованы устройствами релейной защиты и автоматики, телемеханики, каналами связи и передачи данных, организован автоматизированный учет электроэнергии".

Заместитель мэра сообщил, что до конца года будут завершены работы по подключению к сетям крупнейшего в Европе теннисного центра и увеличению мощности спортивному залу "Дружба". Для электроснабжения зданий установят четыре трансформаторные подстанции и проложат в общей сложности около 4,5 км кабельных линий.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что работы по обеспечению электроэнергией спортивного зала "Дружба" планируется завершить в первом квартале 2021 года.