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14.09.2020 12:04
Рубрика: Общество

Большинство сделавших прививку от COVID-19 чувствуют себя отлично

Текст: Любовь Проценко

Подавляющее большинство сделавших прививку от коронавируса чувствуют себя отлично. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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За пять дней исследования вакцины от коронавирусной инфекции прививки на базе первых 7 открывшихся центров сделали более 250 москвичей. Врачи тщательно следят за состоянием здоровья прошедших вакцинацию. Абсолютное большинство чувствует себя отлично - 75% участников исследования сегодня не наблюдают никаких симптомов или недомоганий.

У остальных наблюдаются слабовыраженные симптомы - незначительное повышение температуры тела. Введение вакцины будет происходить в два этапа. На первом этапе добровольцам введут первый компонент вакцины, а через 21 день - второй. Компоненты отличаются входящими в их состав активными веществами - это сделано для усиления иммунной защиты организма.

Медработники будут постоянно на связи с добровольцами удобным способом - по телефону, через специальное мобильное приложение или с помощью телемедицинских технологий. В случае любых отклонений в самочувствии житель может сообщить об этом врачу.

Сейчас исследование вакцины проводится на базе 7 центров, на этой неделе их количество будет увеличено до 20.

Правительство Москвы и Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России приглашают жителей столицы принять участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против COVID-19. Приглашаются 40 тысяч человек. Вакцинация проходит бесплатно.

Участником может стать совершеннолетний гражданин РФ с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ за 2 недели до исследования и не болеющий в момент вакцинации, не перенесший COVID-19 и не контактировавший с заболевшими COVID-19 как минимум за 2 недели до исследования. Женщинам необходим отрицательный тест на беременность. Для женщин и мужчин возможно участие в случае, если в следующие три месяца не планируется зачатие.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
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Подать заявку на участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против COVID-19 можно на портале mos.ru. В течение двух недель с заявителем свяжется специалист и пригласит на медицинский осмотр, подобрав удобное время. Очень важно корректно указать данные в анкете на портале mos.ru. В случае ошибки необходимо подать заявку повторно.

В понедельник в Москве начались медицинские обследования первых добровольцев, подавших заявку на участие в исследовании вакцины от коронавируса. По итогам осмотра и результатов анализов врачи отбирают кандидатов, у которых нет противопоказаний к вакцинации.

Проведение исследования поможет получить постоянное регистрационное удостоверение и расширить круг возможных получателей вакцины, в том числе охватить возрастную группу 60+. Исследование длится 180 дней.

Вакцина уже успешно прошла две стадии клинических исследований и показала свою безопасность. Она не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих невозможно. У получивших препарат появились антитела, то есть формируется иммунитет, и, что важно, эта вакцина переносится организмом так же, как обычная прививка.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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