Брянский губернатор набрал 72,33% голосов после обработки 70,43% протоколов

Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз, выдвинутый от партии "Единая Россия", набирает 72,33% голосов. Таковы предварительные данные избирательной комиссии региона по итогам обработки 70,43% протоколов УИК.

Отмечается, что кандидат от КПРФ Андрей Архицкий набрал 9,9% голосов, у Сергея Курденко от "Справедливой России" - 7,96%. Далее идут: с 4,19% голосов Дмитрий Корнилов ("Гражданская платформа") и Сергей Чернышов (Казачья партия), который набрал 3,89%.

Напомним, что для того, чтобы победить в первом туре, кандидатам на пост губернатора необходимо набрать 50% голосов избирателей плюс один голос.