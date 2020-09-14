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14.09.2020 01:44
Рубрика: Власть

Брянский губернатор набрал 72,33% голосов после обработки 70,43% протоколов

Губернатор Брянской области Александр Богомаз. Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Губернатор Брянской области Александр Богомаз. Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Губернатор Брянской области Александр Богомаз. Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз, выдвинутый от партии "Единая Россия", набирает 72,33% голосов. Таковы предварительные данные избирательной комиссии региона по итогам обработки 70,43% протоколов УИК.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
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Отмечается, что кандидат от КПРФ Андрей Архицкий набрал 9,9% голосов, у Сергея Курденко от "Справедливой России" - 7,96%. Далее идут: с 4,19% голосов Дмитрий Корнилов ("Гражданская платформа") и Сергей Чернышов (Казачья партия), который набрал 3,89%.

Напомним, что для того, чтобы победить в первом туре, кандидатам на пост губернатора необходимо набрать 50% голосов избирателей плюс один голос.

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