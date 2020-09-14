Новости

Вышел русский трейлер парагвайского хоррора "Морг" 15:50
Вышел русский трейлер хоррора "Ловец снов" 15:42
Мурашко: Более 7 млн россиян сделали прививку от гриппа 15:37
Движение на Болотной набережной в Москве перекроют 19 сентября 15:36
Мурашко: Все регионы готовы к эпидемиологическому подъему осенью 15:35
Риелторы рассказали об элитной недвижимости звезд в Сочи 15:31
Памфилова пожаловалась на хамство со стороны отдельных наблюдателей 15:31
В Зауралье кадастровые инженеры попались на махинациях с межеванием 15:30
В Рязанской области поймали межрегионального наркокурьера 15:16
В столице открыли памятник режиссеру Евгению Вахтангову 15:11
Рустам Минниханов переизбран главой Татарстана 14:46
Забравшегося на крышу Александро-Невской лавры мужчину спустили на землю 14:35
Берлускони выписали из больницы после заражения коронавирусом 14:24
Сара Джессика Паркер вернется к старой роли ведьмы 14:21
Посол США в Китае подал в отставку 14:09
СМИ: Warner Bros. скрывает доходы от проката "Довода" 14:08
СМИ: ЦСКА попросит у "Зенита" за Влашича 45 млн евро 13:57
"Довод" вновь возглавил российский кинопрокат 13:51
Бизнес освободят от обязанности хранить бумажные документы 13:33
Беларусь будет осваивать Марс вместе с Россией 13:33
В Петербурге мужчина забрался на крышу здания Александро-Невской лавры 13:19
Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области 13:15
Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева 13:10
Слепому жителю Оренбуржья выдали водительские права 12:51
Борис Пиотровский стал 1-м зампредседателя комитета по культуре Петербурга 12:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Пенсионные свидетельства станут электронными
Пенсионные свидетельства станут электронными
Как выросли тарифы на ЖКУ
Как выросли тарифы на ЖКУ
14.09.2020 15:36
Рубрика: Общество

Движение на Болотной набережной в Москве перекроют 19 сентября

Текст: Ирина Огилько

Из-за проведения в столице фестиваля по водным видам спорта 19 сентября перекроют движение транспорта на участке Болотной набережной. Об этом предупреждает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Собянин: Вводить новые ограничительные меры в Москве не планируется

Проезд будет полностью запрещен на участке Болотной набережной от Фалеевского переулка до улицы Серафимовича. Ограничение в движении начнется накануне с 20.00 для подготовки к фестивалю, закроют на этом участке одну полосу для движения.

Как рассказали в департаменте транспорта, водными видами спорта в столице увлекаются около миллиона человек. В 11.00 на Болотной площади сапсерферы пройдут на бордах 4,5 км по Водоотводному каналу. Также запланированы гонки на аквабайках, гидроциклах, флайбордах. Самые креативные участники получат специальные призы. Вручать награды будут в 17.00. Вход на гонки бесплатный. Подробности об участии можно узнать на сайте aqua.mdto.ru

Также напомним, что 19 и 20 сентября в столице пройдет велофестиваль. В первый день спортивным командам предложат велоквест, а во второй день в Лужниках пройдет Музыкальный велофестиваль.

В регионах Общество Ежедневник Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В РФ предложили разрешить водить машины с 16 лет
ВОЗ прогнозирует рост смертей в Европе из-за коронавируса
Фальков: Иностранцы-первокурсники смогут въехать в Россию до конца сентября
СМИ: Минтранс подготовил проект изменений ПДД
Большинство сделавших прививку от COVID-19 чувствуют себя отлично
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году