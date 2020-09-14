Движение на Болотной набережной в Москве перекроют 19 сентября

Из-за проведения в столице фестиваля по водным видам спорта 19 сентября перекроют движение транспорта на участке Болотной набережной. Об этом предупреждает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Проезд будет полностью запрещен на участке Болотной набережной от Фалеевского переулка до улицы Серафимовича. Ограничение в движении начнется накануне с 20.00 для подготовки к фестивалю, закроют на этом участке одну полосу для движения.

Как рассказали в департаменте транспорта, водными видами спорта в столице увлекаются около миллиона человек. В 11.00 на Болотной площади сапсерферы пройдут на бордах 4,5 км по Водоотводному каналу. Также запланированы гонки на аквабайках, гидроциклах, флайбордах. Самые креативные участники получат специальные призы. Вручать награды будут в 17.00. Вход на гонки бесплатный. Подробности об участии можно узнать на сайте aqua.mdto.ru

Также напомним, что 19 и 20 сентября в столице пройдет велофестиваль. В первый день спортивным командам предложат велоквест, а во второй день в Лужниках пройдет Музыкальный велофестиваль.