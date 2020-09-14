Губернатор Смоленской области лидирует на выборах после обработки 51,2% протоколов

Действующий губернатор Смоленской области Алексей Островский после обработки 51,2% протоколов УИК набирает 62,67% голосов избирателей на выборах главы региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на облизбирком.

Напомним, Алексей Островский выдвинут на пост губернатора от партии ЛДПР. По предварительным подсчетам, он набирает 54 625 голосов.

Представляющий КПРФ Андрей Митрофаненков набирает 22,01% голосов, кандидат от "Справедливой России" Ольга Калистратова - 7,16%, выдвинутый от "Коммунистов России" Александр Бичаев - 5,43%.