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14.09.2020 23:36
Рубрика: Власть

Бюллетень в Сети

Как в Москве прошло электронное голосование
Текст: Максим Милославский
Российская газета - Столичный выпуск № 206(8260)
В Москве еще раз протестировали систему электронного голосования. На этот раз - на довыборах муниципальных депутатов: на четыре мандата (по два в каждом из округов), претендовали 26 кандидатов! Обошлось без сбоев и взломов, сообщили в Общественном штабе, представители которого наблюдали за процессом голосования.

Довыборы муниципальных депутатов в Бабушкинском районе и Марьине прошли 13 сентября. Электронное голосование стартовало раньше - 11 сентября в 8.00, а финишировало 12-го в 20.00. За два дня отдать свой голос дистанционно могли 4853 москвича, вошедшие в реестр онлайн-избирателей, а это чуть более 7% от общего числа избирателей двух округов. Год назад на выборах в Мосгордуму было подано всего 2 процента электронных заявок. Выходит, с тех пор доверие к онлайн-выборам выросло более чем в 3,5 раза.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Выдано в ходе электронного голосования было 4535 электронных бюллетеней. Еще 62 человека, записавшиеся на дистанционное голосование, сделали свой выбор на классическим участках. Таким образом, электронная явка составила 94,6%. Голосовали люди и традиционным способом: участки были оснащены видеонаблюдением и КОИБами. Победу одержали кандидаты, поддержанные партией "Единая Россия". В Бабушкинском районе - Лидия Киселева и Илья Лифанцев, а в Марьине - Галина Андреева и Антон Архицкий. Итоговая явка составила 22,6%. Это почти на процент выше, чем на выборах в Мосгордуму в прошлом году. На предыдущих же муниципальных выборах - 12,83%. То есть прибавилось почти десять процентов. Новых избирателей подарило онлайн-голосование, отмечают в Общественном штабе. Такой способ волеизъявления горожане выбирают все чаще.

Важно, что для довыборов в Москве впервые в России был сформирован единый электронный перечень избирателей, поэтому проголосовать дважды горожане не могли. Система, как подчеркнули в Общественном штабе, показала свою эффективность: за несколько дней до голосования из списка онлайн-избирателей исключили девять человек, которые записались, но сделали свой выбор досрочно.

За год доверие к онлайн-выборам выросло более чем в 3,5 раза

Электронные голоса, о чем неоднократно говорил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, надежно защищены: электронный бюллетень передается по закрытому каналу связи. Дело в том, что используется одна из самых прозрачных и безопасных технологий - блокчейн. У такой системы нет единого сервера: чтобы изменить информацию в части бюллетеней, нужно получить одобрение большинства участников Сети. Поэтому цепочку практически невозможно взломать. Иначе говоря, электронный бюллетень существует только на экране пользователя. Информация не сохраняется ни в браузере пользователя, ни на сервере. Результат уходит в блокчейн-систему.

Электронное голосование выдержало испытание. "Данные блокчейна в режиме реального времени транслировались в интернете, можно было определить, что никакого взлома, вброса или остановки не было", - объяснил Костырко. Итоги электронного голосования расшифровали с помощью ключей, ранее распределенных хранителям, после того, как закрылись классические участки.

В регионах Власть Работа власти Госуправление Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования-2020

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