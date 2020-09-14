Москва возглавила рейтинг образовательных организаций "WorldSkills Russia"

Москва заняла 1 место в рейтинге образовательных организаций по версии "WorldSkills Russia". Об этом сообщила Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития.

Она отметила, что в сотню лучших образовательных организаций России движения "WorldSkills Russia" вошли 39 столичных колледжей и один вуз. Среди 26 регионов столица заняла в этом рейтингу первое место.

Год назад в топ-100 входили 27 колледжей города, а в 2017 году - только 17. Анастасия Ракова рассказала:

- Активное участие московских студентов в мероприятиях WorldSkills и их результаты не только подтверждают высокое качество столичного профессионального образования, но и задают новые высоты и стандарты профессиональной подготовки востребованных в Москве специалистов. Город развивает и модернизирует систему подготовки кадров, обновляет материально-техническую базу колледжей, повышает квалификацию преподавателей и мастеров производственного обучения. И результаты на лицо, сразу 39 колледжей и 1 вуз вошли в список лучших в России, для сравнения, в прошлом году в этом списке было 27 столичных колледжей, а в 2017 году - лишь 17.

Студенты этих колледжей участвуют в чемпионатах по профессиональному мастерству WorldSkills, успешно сдают демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills, их преподаватели являются сертифицированными экспертами чемпионатов профмастерства.

В сотне лучших - колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, Московский колледж архитектуры и градостроительства, Первый Московский образовательный комплекс, Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно", колледж архитектуры и строительства № 7, колледж предпринимательства № 11, Московский государственный образовательный комплекс, колледж автомобильного транспорта № 9, колледж связи № 54 имени П.М. Вострухина, образовательный комплекс градостроительства "Столица", образовательный комплекс "Юго-Запад", колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова, технический пожарно-спасательный колледж имени Героя России В.М. Максимчука, колледж автоматизации и информационных технологий № 20, колледж железнодорожного и городского транспорта, колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23, политехнический колледж имени П.А. Овчинникова, Московский технологический колледж, Московский автомобильно-дорожный колледж имени А.А. Николаева, политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова, политехнический колледж №8 им. дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова, политехнический колледж №50 имени дважды Героя Социалистического Труда Н.А. Злобина, Московский издательско-полиграфический колледж имени Ивана Федорова, педагогический колледж № 10, колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже, технологический колледж № 21, технологический колледж № 24, технологический колледж № 34, Московский колледж бизнес-технологий, Западный комплекс непрерывного образования, колледж сферы услуг № 3, колледж сферы услуг № 10, колледж сервиса и туристической индустрии, колледж сферы услуг № 32, колледж малого бизнеса № 4, колледж полиции, Московский образовательный комплекс "Запад", полиграфический техникум № 47 имени В.Г. Федорова, пищевой колледж № 33 и Московский городской педагогический университет.

Топ-100 лучших образовательных организаций страны по итогам 2019 года объявили в рамках VIII национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который проходит в Москве с 6 по 21 сентября. Столицу на соревнованиях представляет команда из 294 школьников и студентов. Они принимают участие в соревнованиях по 198 компетенциям.

В прошлом году на национальном чемпионате WorldSkills москвичи стали абсолютными рекордсменами по числу наград высшей пробы, завоевав 92 "золота", 22 "серебра" и 22 "бронзы".