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14.09.2020 00:50
Рубрика: Власть

На выборах в Калужской области лидирует врио губернатора Шапша

Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша лидирует на выборах по итогам обработки 10,15% протоколов.

Николаев лидирует на выборах главы Чувашии после подсчета 19,92% протоколов

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на информационный центр регионального ЦИК, кандидат от "Единой России" Шапша набрал 74,93% голосов избирателей.

Представитель КПРФ Николай Яшкин, по предварительным данным, находится на втором месте с 8,37% голосов, далее следует Александр Абросимов от КПСС с 3,46%. Надежда Ефремова ("Справедливая Россия") набрала 4,34% голосов, а Елена Ефанова ("Партия роста") - 2,23%.

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