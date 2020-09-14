На выборах в Калужской области лидирует врио губернатора Шапша

Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша лидирует на выборах по итогам обработки 10,15% протоколов.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на информационный центр регионального ЦИК, кандидат от "Единой России" Шапша набрал 74,93% голосов избирателей.

Представитель КПРФ Николай Яшкин, по предварительным данным, находится на втором месте с 8,37% голосов, далее следует Александр Абросимов от КПСС с 3,46%. Надежда Ефремова ("Справедливая Россия") набрала 4,34% голосов, а Елена Ефанова ("Партия роста") - 2,23%.