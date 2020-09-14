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14.09.2020 23:31
Рубрика: Происшествия

Дела не горят

Поджигатели столичного суда получили 4 года колонии
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Столичный выпуск № 206(8260)
Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор двум поджигателям Никулинского суда, которые пытались таким образом уничтожить уголовное дело заказчика, которое слушалось в этом суде.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, суд приговорил ранее судимого Руслана Ибрагимова к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а Галимова Рафиса - к 4 годам колонии общего режима. Они признаны виновными в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, путем поджога, а также воспрепятствование производству правосудия.

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Организатором преступления выступил Галимов, а исполнителем - Ибрагимов. По данным следствия, в декабре 2019 года Рафис Галимов согласился на предложение заказчика преступления за 250 тысяч рублей поджечь один из кабинетов Никулинского районного суда. В этом кабинете хранились материалы уголовного дела в отношении заказчика, приговоренного к лишению свободы. Заказчиком преступления выступил гражданин РФ Олег Григорьев, он объявлен в розыск, дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Заказчик отправил Галимову фотографии окна кабинета районного суда, где, по его мнению, временно хранились материалы уголовного дела. Галимов, в свою очередь, переслал их Ибрагимову. Кроме того, Галимов на время подготовки преступления разместил исполнителя поджога в хостеле. Купил 4 бутылки средства для розжига огня, 2 литра бензина и арендовал для Ибрагимова на одни сутки квартиру около здания Никулинского суда.

За организацию поджога Никулинского суда заказчик обещал заплатить 250 тысяч рублей

По данным следствия, в ночь на 6 февраля 2020 года Ибрагимов приехал к зданию суда, при помощи стеклореза вырезал отверстие в окне одного из кабинетов первого этажа, через отверстие в стекле облил содержимое кабинета бензином и средством для розжига огня, после этого поджег кабинет. Ибрагимов за поджог должен был получить 100 тысяч рублей. Однако денег от заказчика оба исполнителя так и не получили, потому что уже в этот же день были задержаны полицией. Злоумышленников вычислили по камерам видеонаблюдения и по телефонному биллингу. В момент поджога исполнитель несколько раз созванивался с организатором, а тот с заказчиком. В это время других звонков ночью в районе суда не было и это в итоге позволило проследить путь поджигателей до места их проживания. Их задержали буквально через несколько часов после поджога. Ирония в том, что дело заказчика во время пожара не пострадало, а вот ущерб суду был причинен почти на 900 тысяч рублей.

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