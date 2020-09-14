Новости

В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом 23:06
Песков сообщил об отводе резерва силовиков РФ от белорусской границы 22:42
Путин примет участие в открытии новых медцентров 22:19
Минтруд назвал число занятых России к концу 2021 года 22:14
Путин наградил орденом главу Мосгорсуда 22:07
В ФСС спрогнозировали, сколько россияне будут болеть в следующем году 21:49
Месси возглавил список самых высокооплачиваемых игроков по версии Forbes 21:41
Песков: О совместных предприятиях РФ и Беларуси говорить пока рано 21:32
Захарова назвала отговорками предложение ФРГ обращаться в ОЗХО по делу Навального 21:05
В Вооруженных силах вылечились коронавируса более 11 400 человек 21:04
Россия и Беларусь начнут переговоры по восстановлению транспортного сообщения 21:00
Собирать пожертвования разрешат по новым правилам 20:54
Путин поручил подготовить первую партию вакцины от коронавируса для Беларуси 20:47
"Мулан" показал низкие кассовые сборы в Китае 20:39
В России открылась первая международная школа квантовых вычислений 20:21
Госпитализирован экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен 19:52
Кузнецова навестила в больнице вывезенных из Сирии детей 19:35
Генпрокуратура передала дополнительный запрос о правовой помощи в компетентные органы юстиции ФРГ 19:27
В России будут готовить кинопродюсеров для работы на международном уровне 19:22
Путин ликвидировал центр управления в кризисных ситуациях 19:05
Стандарт развития территорий будет обязательным для проектов с господдержкой 19:00
Придуман новый способ поступить в театральный институт 18:47
В Москве осудили семерых членов ОПГ за незаконную банковскую деятельность 18:11
Александр Дрозденко победил на выборах в Ленобласти 18:09
Лавров: В деле Навального на Западе перешли все рамки разумного 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Пенсионные свидетельства станут электронными
Пенсионные свидетельства станут электронными
Как выросли тарифы на ЖКУ
Как выросли тарифы на ЖКУ
14.09.2020 22:07
Рубрика: Власть

Путин наградил орденом главу Мосгорсуда

Текст: Татьяна Замахина

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".

Фото: РИА Новости
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова уходит в отставку

В соответствии с подписанным документом, награда присуждена за большой вклад в совершенствование правосудия в России, а также за обеспечение защиты прав и законных интересов граждан.

Егорова возглавляет Мосгорсуд с декабря 2000 года, в 2005 году она была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

11 сентября стало известно, что Егорова подала в отставку, и 22 сентября ее заявление рассмотрит Высшая квалификационная коллегия судей.

В регионах Власть Работа власти Госнаграды Президент Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг дела Навального, Украину и Беларусь
Лавров: В деле Навального на Западе перешли все рамки разумного
Бомбардировщики В-52Н ВВС США подлетали к Крыму со стороны Украины
Фальков: Иностранцы-первокурсники смогут въехать в Россию до конца сентября
Большинство сделавших прививку от COVID-19 чувствуют себя отлично
Как в России прошел Единый день голосования
МВД будет дактилоскопировать иностранцев, находящихся в РФ более 30 суток