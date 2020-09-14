Путин наградил орденом главу Мосгорсуда

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".

В соответствии с подписанным документом, награда присуждена за большой вклад в совершенствование правосудия в России, а также за обеспечение защиты прав и законных интересов граждан.

Егорова возглавляет Мосгорсуд с декабря 2000 года, в 2005 году она была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

11 сентября стало известно, что Егорова подала в отставку, и 22 сентября ее заявление рассмотрит Высшая квалификационная коллегия судей.