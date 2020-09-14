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14.09.2020 10:01
Рубрика: Экономика

Сергунина: Московский инновационный кластер запустил сервис цифрового факторинга

Текст: Любовь Проценко

В Москве заработал новый онлайн-сервис для бизнеса. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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- На портале Московского инновационного кластера запущен новый сервис факторинга. Это комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков, которые ведут свою торговую деятельность на условиях отсрочки платежа в обмен на уступку их дебиторской задолженности. Факторинг дает возможность поставщику получить основную часть оплаты за товар сразу после его поставки, - рассказала она.

Сервис, разработанный департаментом предпринимательства и инновационного развития совместно с департаментом информационных технологий, по ее словам, позволяет предпринимателям пройти все этапы - от подачи заявки до подписания договора - онлайн, а также выбрать наиболее привлекательные предложения от партнеров-факторов с гарантией безопасности операций.

- Благодаря факторинговому агрегатору предприниматели могут выбрать самые выгодные варианты. Залога или поручительства не требуется. Услуга поможет быстрее возместить расходы на производство, пополнить оборотные средства и планировать новые контракты, - отметила Наталья Сергунина.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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Чтобы воспользоваться онлайн-сервисом, предпринимателю необходимо стать участником Московского инновационного кластера, зарегистрировавшись на ИТ-платформе i.moscow. Далее в личном кабинете можно подать заявку на проведение факторинга, выбрать поступившие от партнеров-факторов предложения и заключить договор в электронном форме.

Узнать подробнее о новом сервисе можно в разделе "Факторинг для бизнеса". Также дополнительная информация доступна в разделе "Часто задаваемые вопросы".

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