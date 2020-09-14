Театр Вахтангова отметит 100-летний юбилей 13 премьерами

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова отрывает сотый сезон. Вековой юбилей театр намерен отметить с размахом - готовятся более 13 премьерных спектаклей по произведениям Юрия Олеши, Николая Гоголя, Алексея Арбузова, Сомерсета Моэма, Льва Толстого.

Сбор труппы в понедельник начался с поздравления министра культуры РФ Ольги Любимовой, которая напомнила, что за 100 лет театр показала более 350 премьер.

"В первую очередь я хочу пожелать вам здоровья, а потом уже творческих успехов. Берегите себя, вас очень ждут зрители, очень хочется сейчас вернуться в традиционный формат. Поэтому очень просим вас беречь себя", - приводит словам министра ТАСС.

Первой премьерой сезона станет спектакль Михаила Цитриняка "Соломенная шляпка" по пьесе Эжена Лабиша. Показы пройдут 6 и 7 октября на новой сцене. По словам художественного руководителя театра Римаса Туминаса, впервые театр показал эту постановку в 1939 году, и вот теперь он вновь обращается к этой пьесе. Главные роли исполняют Леонид Бичевин, Александр Олешко, Нонна Гришаева, Александра Стрельцина, Лидия Вележева, Андрей Ильин…

Уланбек Баялиев продолжит репетиции спектакля по пьесе Фридриха Дюрренматта "Ромул Великий", прерванные пандемией. Премьера запланирована на конец ноября. На сцену также вернется спектакль "Заговор чувств" по роману Юрия Олеши "Зависть". Режиссер Юрий Бутусов планирует закончить постановку к началу 2021 года.

Владимир Иванов поставит на Вахтанговской сцене гоголевские "Мертвые души", а Ольга Субботина, задумавшая сделать настоящий гимн театра, приступает к работе над инсценировкой романа Сомерсета Моэма "Театр".

На Симоновской сцене Екатерина Симонова поставит пьесу Алексея Арбузова "Сказки старого Арбата", когда-то специально написанную для театра Вахтангова. В юбилейный сезон Симонова хочет вернуть постановку на сцену родного театра.

Четыре выпускника мастерской Римаса Туминаса - Владимир Бельдиян, Гульназ Балпеисова, Хуго Эрикссен и Анатолий Шульев - поставят цикл вечеров зарубежной драматургии, объединенных общим названием "Театральные параллели".

"Это четыре отдельных спектакля в пространстве новой сцены, где особым образом мы расположим зрительские места. Итогом будет неделя в конце сезона, когда мы сыграем эти четыре спектакля как альманах", - отметил Шульев.

На сцене арт-кафе театра режиссер Елена Котихина и актриса Анна Дубровская в октябре представят премьеру спектакля "Мистер Twister" ("Маршак-джаз. Кабаре"). А режиссер Наталья Ковалева и артист Эльдар Трамов готовят музыкальный спектакль "Танго между строк".

"Это спектакль для арт-кафе. Как известно, нет маленьких сцен, но есть большие артисты. Их здесь много, они смогут сделать на этой маленькой сцене большой спектакль", - рассказывает Ковалева.

К 100-летию Вахтанговского театра Владимир Бельдиян создал спектакль-променад "Вахтангов. Дорога к Турандот". Лейла Абу-аль-Кишек готовит иммерсивный VR-спектакль "Гоголь. Нос". А Анна Горушкина ставит на сцене "Студия" спектакль "Рождество на чердаке" по рассказам О. Генри. Тем временем сам Римас Туминас приступает к работе над спектаклем по роману Льва Толстого "Война и мир".

Завершая сбор труппы, художественный руководитель предложил артистам оставить самолюбие и гордость. "Надо руководствоваться терпимостью, верой, волей и умом. Сосредоточьте свое внимание на том, что вы делаете. Я очень в вас верю. Я могу сказать, что наш театр силен актерским составом, он молодеет стремительно. Так и должно быть, театр - дело молодых, но управлять им может тот, кто постарше", - сказал он.