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14.09.2020 18:11
Рубрика: Происшествия

В Москве осудили семерых членов ОПГ за незаконную банковскую деятельность

Текст: Наталья Козлова
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сегодня семь человек в Перовском суде Москвы выслушали приговор за незаконную банковскую деятельность. Их прибыль по мнению суда превысила 1,8 миллиарда рублей.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Всех семерых суд назвал участниками организованной группы. Подсудимые - жители столичного региона в возрасте от 36 до 66 лет: Андрей Артюшин, Ованнез Мартиросян, Андрей Давыденко, Валерий Воробчук, Наталья Швец, Ольга Комарова, Олейхан Хасанов. У осужденных суровая статья 172 Уголовного кодекса РФ - "Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".

В организованную преступную группу эти граждане объединились в 2013 году . Они занимались обналичиванием денег через фирмы-однодневки.

- Участники группы посредством использования расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, открытых в нескольких кредитных организациях, получали от лиц, желавших воспользоваться услугами по обналичиванию, денежные средства, передавая клиентам наличные средства из числа аккумулировавшихся в терминалах и салонах связи за вычетом незаконного комиссионного вознаграждения, - объяснили корреспонденту "РГ" в столичной прокуратуре.

Суд установил, что с июля 2013 года по май 2017 года на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга участники организованной группы обналичили более 53 миллиарда рублей, удерживая 3,5 процента комиссии. Их незаконный доход - больше 1,8 миллиарда рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил Артюшина и Мартиросяна каждого к 5 годам 6 месяцам со штрафом в 800 тысяч рублей в доход государства, Давыденко - к 5 годам со штрафом в 600 тысяч рублей в доход государства, Воробчука и Щвец - каждого к 5 годам со штрафом в 500 тысяч рублей в доход государства, Хасанова - к 2 годам 5 месяцам лишения свободы со штрафом в 100 тысяч рублей в доход государства. Все будут отбывать наказание в колониях общего режима. Комарову приговорил суд к трем годам условно с испытательным сроком в 3 года со штрафом в 300 тысяч рублей.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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