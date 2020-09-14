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14.09.2020 09:19
Рубрика: Экономика

В Москве выставили на торги здание "Винзавода"

Текст: Ирина Огилько

Инвесторы смогут приобрести на городских торгах нежилое здание свободного назначения, площадью более 160 квадратных метров, расположенное на территории центра современного искусства "Винзавод". Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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По данным департамента городского имущества, выставленное на торги одноэтажное кирпичное здание было построено в 1938 году. Здание расположено в границах территории объекта культурного наследия регионального значения. На территории памятника нельзя возводить новые объекты, увеличивать площадь и размеры существующих зданий, запрещается проводить земляные, строительные, мелиоративные и иные работы, не связанные с сохранением объектов культурного наследия. При этом на территории объекта можно заниматься хозяйственной деятельностью, которая не будет нарушать сохранность памятника.

Начальная цена лота составляет 16,4 млн рублей. Приобрести и использовать здание могут любые юридические или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

"Выставленный на продажу лот может привлечь инвесторов не только историческим и арт-контекстом, но и выгодными характеристиками. Объект находится в Басманном районе рядом с Садовым кольцом и в пяти минутах ходьбы от станции метро "Чкаловская". Сталинская постройка имеет соответствующую планировку: высота потолков колеблется в диапазоне от 2,3 до 3,9 метра", - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Согласно конкурсной процедуре, подать заявку на участие в торгах можно до 14 октября. Торги пройдут 22 октября в виде электронного аукциона с открытой формой подачи предложений о цене.

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В этом году на торгах по продаже недвижимости в центре города конкуренция составила 7 участников на лот. За 8 месяцев этого года на городских торгах было реализовано 42 нежилых помещения, включая одно отдельно стоящее здание с земельным участком, и паркинг площадью 2,7 тысячи квадратных метров.

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