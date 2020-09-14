В Рязанской области обработали более 50% протоколов на выборах в облдуму

ЦИК России обнародовал данные голосования на выборах в Рязанскую областную думу после обработки 53,16% бюллетеней.

Как сообщает "Интерфакс", большинство голосов - 45,45% получила партия "Единая Россия", на втором месте оказалась ЛДПР с 12,58% голосов, третье место заняла КПРФ, у которых 9,25%.

Напомним, чтобы партия могла получить мандаты в облдуме, ей необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. По итогам обработки половины протоколов, его также смогли преодолеть партии "За правду" (7,84%), "Справедливая Россия" (6,50%), "Новые люди" (5,49%), и "Партия пенсионеров" (5,43%).

Всего в результате голосования будет избрано 40 депутатов областной думы: 20 из них - по партийным спискам, еще 20 - одномандатники.