Новости

Вышел русский трейлер парагвайского хоррора "Морг" 15:50
Вышел русский трейлер хоррора "Ловец снов" 15:42
Мурашко: Более 7 млн россиян сделали прививку от гриппа 15:37
Движение на Болотной набережной в Москве перекроют 19 сентября 15:36
Мурашко: Все регионы готовы к эпидемиологическому подъему осенью 15:35
Риелторы рассказали об элитной недвижимости звезд в Сочи 15:31
Памфилова пожаловалась на хамство со стороны отдельных наблюдателей 15:31
В Зауралье кадастровые инженеры попались на махинациях с межеванием 15:30
В Рязанской области поймали межрегионального наркокурьера 15:16
В столице открыли памятник режиссеру Евгению Вахтангову 15:11
Рустам Минниханов переизбран главой Татарстана 14:46
Забравшегося на крышу Александро-Невской лавры мужчину спустили на землю 14:35
Берлускони выписали из больницы после заражения коронавирусом 14:24
Сара Джессика Паркер вернется к старой роли ведьмы 14:21
Посол США в Китае подал в отставку 14:09
СМИ: Warner Bros. скрывает доходы от проката "Довода" 14:08
СМИ: ЦСКА попросит у "Зенита" за Влашича 45 млн евро 13:57
"Довод" вновь возглавил российский кинопрокат 13:51
Бизнес освободят от обязанности хранить бумажные документы 13:33
Беларусь будет осваивать Марс вместе с Россией 13:33
В Петербурге мужчина забрался на крышу здания Александро-Невской лавры 13:19
Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области 13:15
Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева 13:10
Слепому жителю Оренбуржья выдали водительские права 12:51
Борис Пиотровский стал 1-м зампредседателя комитета по культуре Петербурга 12:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Пенсионные свидетельства станут электронными
Пенсионные свидетельства станут электронными
Как выросли тарифы на ЖКУ
Как выросли тарифы на ЖКУ
14.09.2020 15:16
Рубрика: Происшествия

В Рязанской области поймали межрегионального наркокурьера

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

Полицейские Рязанской области задержали межрегионального наркокурьера нелегального интернет-магазина, торгующего "синтетикой". Жителя Подмосковья поймали при транспортировке оптовой партии наркотиков из Рязанской в Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Фото: Пресс-служба УФСБ по Нижегородской области
В Выксе осудили группировку, поставлявшую "синтетику" в регионы РФ

Спецоперация проводилась сотрудниками регионального управления по контролю за оборотом наркотиков совместно коллегами из Пронского района и при силовой поддержке отряда спецназначения "Гром". Оперативникам стало известно, что планируется передача крупной партии запрещенного вещества курьеру. Также правоохранители знали, что передача будет происходить через закладку, но кто курьер и когда состоится акция, выяснить не удалось.

Единственное, на что ориентировались, - приблизительное место, где это должно случиться, в районе Новомичуринска. Полицейские устроили там засаду, используя при наблюдении за местностью тепловизор. Лишь на пятые сутки ожидание было вознаграждено: поздно вечером подъехал автомобиль, из него вышел мужчина и стал что-то искать, сверяясь с мобильным телефоном. Он зашел в заброшенное здание, на выходе его задержали.

Задержанным оказался 21-летний житель Московской области. У него было изъято более килограмма порошка. Как установила экспертиза, это был так называемый реагент, из которого изготавливают наркопрепараты. Это вещество с высокой концентрацией наркотика разводят в пропорции 15 к одному. Из изъятого свертка наркодилеры могли сделать более 15 килограммов "синтетики".

Позже молодой человек рассказал следователям, что недавно нанялся курьером в нелегальный интернет-магазин. По его словам, нужны были деньги на покупку наркотиков. В настоящее время следственной частью регионального УМВД возбуждено уголовное дело. Решением суда наркокурьер взят под стражу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область Борьба с наркотиками

Главное сегодня

В РФ предложили разрешить водить машины с 16 лет
ВОЗ прогнозирует рост смертей в Европе из-за коронавируса
Фальков: Иностранцы-первокурсники смогут въехать в Россию до конца сентября
СМИ: Минтранс подготовил проект изменений ПДД
Большинство сделавших прививку от COVID-19 чувствуют себя отлично
В ФСБ и СКР рассказали подробности предотвращенных терактов
Главный фигурант в деле Фургала переведен под домашний арест