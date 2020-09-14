В Рязанской области поймали межрегионального наркокурьера

Полицейские Рязанской области задержали межрегионального наркокурьера нелегального интернет-магазина, торгующего "синтетикой". Жителя Подмосковья поймали при транспортировке оптовой партии наркотиков из Рязанской в Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Спецоперация проводилась сотрудниками регионального управления по контролю за оборотом наркотиков совместно коллегами из Пронского района и при силовой поддержке отряда спецназначения "Гром". Оперативникам стало известно, что планируется передача крупной партии запрещенного вещества курьеру. Также правоохранители знали, что передача будет происходить через закладку, но кто курьер и когда состоится акция, выяснить не удалось.

Единственное, на что ориентировались, - приблизительное место, где это должно случиться, в районе Новомичуринска. Полицейские устроили там засаду, используя при наблюдении за местностью тепловизор. Лишь на пятые сутки ожидание было вознаграждено: поздно вечером подъехал автомобиль, из него вышел мужчина и стал что-то искать, сверяясь с мобильным телефоном. Он зашел в заброшенное здание, на выходе его задержали.

Задержанным оказался 21-летний житель Московской области. У него было изъято более килограмма порошка. Как установила экспертиза, это был так называемый реагент, из которого изготавливают наркопрепараты. Это вещество с высокой концентрацией наркотика разводят в пропорции 15 к одному. Из изъятого свертка наркодилеры могли сделать более 15 килограммов "синтетики".

Позже молодой человек рассказал следователям, что недавно нанялся курьером в нелегальный интернет-магазин. По его словам, нужны были деньги на покупку наркотиков. В настоящее время следственной частью регионального УМВД возбуждено уголовное дело. Решением суда наркокурьер взят под стражу.