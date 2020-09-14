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14.09.2020 15:11
Рубрика: Культура

В столице открыли памятник режиссеру Евгению Вахтангову

Текст: Ирина Огилько
Фото: Сандурская Софья/Агентство "Москва" Фото: Сандурская Софья/Агентство "Москва"
Фото: Сандурская Софья/Агентство "Москва"

В столице в понедельник открыли памятник режиссеру, актеру и педагогу Евгению Вахтангову. Монумент установлен на Арбате перед Государственным академическим театром, носящим имя режиссера.

Москвичам предложили выбрать любимый памятник

Памятник открывали под аккомпанемент оркестра народные артисты СССР и актеры театра Вахтангова Василий Лановой и Юлия Борисова. "Символично, что сейчас мы открываем памятник человеку, который жил недолго и трудно, но умел страстно любить жизнь, создавать праздник, несмотря на лишения и болезни", - сказала на церемонии председатель комитета по культуре Государственной думы РФ Елена Ямпольская. Правнучка режиссера Дина Евгеньевна поблагодарила театр за установку памятника.

Памятник представляет собой бронзовую "картину", на которой перед условным занавесом сидит на возвышении, склонив голову в шляпе, режиссер Вахтангов. Авторы скульптурной композиции народный художник России Александр Рукавишников, заслуженный художник страны Максим Обрезков, а также заслуженный архитектор Игорь Воскресенский. Вес композиции составляет порядка 2,5 тонны.

Как рассказал директор Вахтанговского театра Кирилл Крок, дата открытия памятника не случайна, завтра театр открывает 100 сезон. По словам режиссера, памятник выполнен на деньги театра. Всего на его изготовление ушло порядка 25 млн рублей. По словам Кирилла Крока, новый памятник может стать новым местом притяжения москвичей.

Кстати, первый в России памятник Евгению Вахтангову был открыт на родине режиссера во Владикавказе 8 июня 2013 года. Второй памятник открыт в скверике Театрального института им. Б. В. Щукина.

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