Дегтярев: Выборы в Хабаровском крае прошли спокойно

Выборы в Хабаровском крае прошли спокойно и без серьезных нарушений. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

"Для меня не важна партийная принадлежность победивших кандидатов, важна их поддержка людьми, легитимность. Буду работать со всеми избранными главами и депутатами на развитие Хабаровского края", - написал Дегтярев.

Вчера в регионе проходили региональные и муниципальные выборы, всего - 30 избирательных кампаний. В трех районах края выбирали глав. В Аяно-Майском с 49,52 процентами голосов победил действующий руководитель Алексей Ивлиев. Вяземский район возглавил Александр Усенко, Охотский - исполняющий обязанности главы, самовыдвиженец Максим Климов.

Кроме того, в регионе избрали депутата ЗакДумы края седьмого созыва по Тополевскому одномандатному избирательному округу №4. Им стала Наталья Чумакова (43,57 процента голосов). Прошли также выборы и довыборы депутатов местных заксобраний и глав сельских поселений в Амурском, Аяно-Майском, Ванинском, имени Лазо, Полины-Осипенко, Солнечном и Верхнебуреинском районах.