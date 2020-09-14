Губернатор Приморья попросил жителей помочь найти его собаку

Губернатор Приморского края Олега Кожемяко попросил жителей помочь найти его пропавшую собаку.

"Друзья, в эту субботу, пока был в командировке, пропала моя собака - породы акита-ину рыжего окраса по кличке Юка. Потерялась в районе станции Санаторной. Если вдруг найдете ее или знаете о местонахождении моей любимицы, пишите в Директ. Буду вам очень благодарен", - обратился глава региона к приморцам на своей странице в Instagram.

Олег Кожемяко известен любовью к собакам. Будучи губернатором Сахалинской области, он раздавал желающим щенят акита-ину.

Делал он это и в Приморье. В январе прошлого года губернатор искал новых хозяев для щенков породы Мареммо-абруццкая овчарка. Для того, чтобы получить собаку, нужно было просто написать в социальной сети, будущих щенят глава выбирал лично. В ноябре 2019 года Олег Кожемяко раздал в добрые руки шесть щенков акита-ину, предварительно сделав всем прививки.