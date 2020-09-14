Из-за прорыва дамбы в ЕАО эвакуированы 60 человек

После прорыва дамбы у села Ленинское Еврейской автономной области были эвакуированы 60 человек, проживающих по улице Западной. Пункты временного размещения для граждан развернули в селе Бабстово.

Напомним, что сегодня утром вода размыла защитное сооружение и хлынула к домам местных жителей. По информации регионального главка МЧС, аварию устраняют свыше 700 человек - военные, спасатели и добровольцы.

"Временно исполняющий обязанности губернатора области Ростислав Гольдштейн лично выехал в район для оценки ситуации на месте", - сообщили в пресс-службе областного правительства.