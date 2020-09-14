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14.09.2020 09:15
Рубрика: Власть

На Чукотке продлили ограничения из-за коронавируса

Текст: Артем Красиков

В Чукотском автономном округе до 28 сентября продлили часть ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщает пресс-служба правительства региона.

На Чукотке продлили ограничения по COVID-19

По-прежнему не работают ночные клубы и развлекательные центры. Сохранен масочный режим в медучреждениях, аэропортах, магазинах, общественном транспорте, в том числе и в такси. Остался режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.

"В случае выявления COVID-19 у школьника, весь класс должен перейти на дистанционное обучение", - отмечается в сообщении.

Ранее, на Чукотке разрешили работу кафе, ресторанов и кинотеатров, а также массовые мероприятия на открытом воздухе. Всего в регионе зарегистрировано 179 случаев заболевания новой инфекцией. 169 пациентов выздоровели, двое скончались.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО Пандемия коронавируса COVID-19

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