Парламент Якутии разработает закон о патриотическом воспитании

Государственное Собрание (Ил Тумэн) РС(Я) разрабатывает законопроект, закрепляющий общую трактовку понятия "патриотическое воспитание", определяющий цели, принципы, основные направления, объекты, субъекты и методы патриотического воспитания населения.

Как сообщил председатель постоянного комитета Ил Тумэна по делам молодежи, физической культуре и спорту Михаил Гуляев, в целом законопроект уже подготовлен. Он отметил, что работа над документом ведется в объявленный главой Якутии Айсеном Николаевым Год патриотизма, который должен укрепить преемственность исторических традиций, создать крепкую основу для воспитания молодого поколения в уважении к Родине.

- Свои предложения и замечания к законопроекту нам направили Якутская кадетская школа-интернат, представители улусов, председатели районных Советов депутатов и Молодежный парламент при Госсобрании республики. С учетом предложений и мнений нам необходимо доработать документ и принять его в этом году, - сказал парламентарий.

Молодежный парламент, кстати, выступил инициатором и принял активное участие в подготовке законопроекта. По словам его председателя Алексея Иннокентьева, будущий закон поможет решать многие насущные проблемы, в том числе проблему оттока молодых кадров.

- В своем проекте мы отметили важность более широкого подхода к патриотическому воспитанию, исходя из трех ключевых направлений: духовно-нравственного развития личности, формирования гражданственности и военно-патриотического воспитания. По результатам нашего опроса, проведенного в начале года, у большинства представителей молодежи разное восприятие патриотизма. Поэтому считаем особо важным правовое регулирование патриотического воспитания населения для проведения качественной государственной политики, - рассказал Алексей Иннокентьев.

Как считает Михаил Гуляев, сегодня есть острая необходимость в совершенствовании законодательства в области патриотического воспитания.

- Закон, учитывающий социальные особенности республики, этнокультурный колорит, традиции народов, послужит опорой и при разработке федеральных нормативно-правовых актов, - добавил он.

Народный депутат подчеркнул, что важно не только доработать и принять этот законопроект. Необходимо провести большую работу по внесению изменений и дополнений в такие действующие законы, как "Об образовании в РС(Я)", "О физической культуре и спорте в РС(Я)", "О государственной охране памятников истории и культуры РС(Я)" для усиления в них патриотической доминанты с учетом современных требований.

Недавно в парламенте республики прошло совещание по обсуждению документа. По его итогам создана межведомственная рабочая группа для разработки финансово-экономического обоснования к законопроекту. Кроме того, будут подготовлены конкретные предложения по совершенствованию законодательства в области патриотического воспитания.

В ряде субъектов Российской Федерации уже приняты и действуют нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере патриотического воспитания граждан. Проект закона Республики Саха (Якутия) подготовлен на основе резолюции Общественно-консультативного совета при председателе Ил Тумэна от 25 января 2020 года.