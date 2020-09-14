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14.09.2020 06:24
Рубрика: Культура

Первый приз "Амурской осени" получила Наталья Бондарчук

Текст: Александр Ярошенко
Фото: Маргарита Морозова Фото: Маргарита Морозова
Фото: Маргарита Морозова

В Приамурье открылся XVIII фестиваль театра и кино "Амурская осень". Церемония открытия прошла в областном театре, а для зрителей, из-за пандемии, региональное телевидение вело прямую трансляцию. Появился у форума и свой YouTube-канал. Впервые за 18 лет не было и традиционной "красной дорожки".

В Благовещенске на фестивале "Амурская осень" покажут 12 кинопремьер

В этом году в конкурсе "большого метра" посоревнуются 13 картин, из которых 12 - премьерные. Обладатель Гран-При конкурса помимо знаменитого амурского журавля получит и денежный приз в 150 тысяч рублей.

Возглавляет команду киносудей заслуженная артистка России Наталья Бондарчук.

Ей президент фестиваля Сергей Новожилов вручил приз в самой уважаемой номинации "За вклад в профессию" имени Марины Ладыниной. Амурские краеведы нашли неопровержимые доказательства, что звезда советского кино родилась в Благовещенске.

"Это приз за мужество в профессии. В девяностые годы Наталья героически сражалась за детское кино, благодаря ей оно и живо",- сказал Новожилов.

"Осень" - единственный фестиваль в России, где проходит конкурс театральной антрепризы. В этом году амурчанам покажут семь спектаклей.

Председателем жюри театрального конкурса на этом фестивале стал народный артист РФ Борис Щербаков.

"Этот сложный год внес коррективы в работу и формат нашего фестиваля. Мы сократили число участников и спектаклей. Не будет и традиционной международной части, когда несколько фестивальных дней мы проводили в Китае. Но гости увидят панораму японского кино, будут и показы картин под амурским небом. Зрители посмотрят фильмы в сквере областного Дома народного творчества",- отметил Сергей Новожилов.

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Стал традиционным и конкурс "короткого метра", в этом году в нем участвуют двадцать четыре короткометражки.

"Амурская осень"- это народный фестиваль. Актеры уже побывали в девяти районах Приамурья, выступая с концертами и творческими вечерами.

Кстати, в воскресенье в Благовещенске закончился знаменитый театральный фестиваль "Золотая маска". Последним в его театральной афише отыграли спектакль "Пигмалион" актеры московского академического театра имени Маяковского.

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