Ростислав Гольдштейн победил на выборах главы ЕАО

Ростислав Гольдштейн, с декабря прошлого года исполнявший обязанности губернатора Еврейской автономной области, победил на выборах главы региона, набрав 82,5% голосов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную избирательную комиссию, где завершили обработку всех протоколов.

В выборах приняли участие более 92 тысяч человек. Явка составила 73,02%. Соперниками Гольдштейна ("Единая Россия") были Владимир Дудин ("Справедливая Россия"), Александр Крупский (Коммунистическая партия социальной справедливости), Борис Тихонов ("Родина") и Роман Куземский ("Патриоты России").

Ранее Гольдштейн представлял интересы ЕАО в Совете Федерации. Руководителем региона он стал после отставки Александра Левинталя.