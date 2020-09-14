Ростислав Гольдштейн победил на выборах главы ЕАО

Новости

Вильфанд: Четверг станет самым теплым днем недели в европейской части России 03:32
Глава Краснодарского края лидирует после обработки 50,88% протоколов 03:03
Врио главы Коми лидирует на досрочных выборах после обработки 35,26% протоколов 02:43
ЕР набирает 33,7% на выборах в Госсовет Коми после обработки 26% протоколов 02:31
Губернатор Смоленской области лидирует на выборах после обработки 51,2% протоколов 02:27
Сергей Ситников имеет все шансы остаться главой Костромской области 02:17
ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 02:02
Владимир Солодов победил на выборах губернатора Камчатского края 02:02
Врио главы Севастополя продолжает лидировать после подсчета 42% протоколов 01:45
Брянский губернатор набрал 72,33% голосов после обработки 70,43% протоколов 01:44
Представитель ЕР Коваленко лидирует на довыборах в Ярославской области 01:40
После обработки 21% бюллетеней Минниханов лидирует на выборах главы РТ 01:33
Глава Ростовской области лидирует после обработки 56,3% протоколов 01:24
В Рязанской области обработали более 50% протоколов на выборах в облдуму 01:20
На выборах в Архангельской области продолжает лидировать Цыбульский 01:05
Кондратьев набирает 84,99% голосов после обработки 21,97% протоколов 01:01
После обработки 50% голосов в Пензенской области лидирует Белозерцев 00:58
В Турции ограничили использование самокатов 00:51
На выборах в Калужской области лидирует врио губернатора Шапша 00:50
Около 80 тысяч военнослужащих примут участие в учениях "Кавказ-2020" 00:39
Николаев лидирует на выборах главы Чувашии после подсчета 19,92% протоколов 00:29
Как оспорить правовую охрану места происхождения товара 00:01
В Смоленской области по итогам 20% протоколов лидирует Островский 13.09.2020
Солодов набирает 80,51% голосов после обработки 99,68% протоколов на Камчатке 13.09.2020
Тедеско прокомментировал поражение "Спартака" в дерби 13.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
14.09.2020 02:51
Рубрика: Власть

Ростислав Гольдштейн победил на выборах главы ЕАО

Ростислав Гольдштейн. Фото: Александр Музыка/ТАСС Ростислав Гольдштейн. Фото: Александр Музыка/ТАСС
Ростислав Гольдштейн. Фото: Александр Музыка/ТАСС

Ростислав Гольдштейн, с декабря прошлого года исполнявший обязанности губернатора Еврейской автономной области, победил на выборах главы региона, набрав 82,5% голосов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную избирательную комиссию, где завершили обработку всех протоколов.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Владимир Солодов победил на выборах губернатора Камчатского края

В выборах приняли участие более 92 тысяч человек. Явка составила 73,02%. Соперниками Гольдштейна ("Единая Россия") были Владимир Дудин ("Справедливая Россия"), Александр Крупский (Коммунистическая партия социальной справедливости), Борис Тихонов ("Родина") и Роман Куземский ("Патриоты России").

Ранее Гольдштейн представлял интересы ЕАО в Совете Федерации. Руководителем региона он стал после отставки Александра Левинталя.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Единый день голосования-2020

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Владимир Солодов победил на выборах губернатора Камчатского края
После обработки 21% бюллетеней Минниханов лидирует на выборах главы РТ
ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заболевших COVID-19
Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России
Верховный суд обяжет родителей возмещать вред за преступления детей
В Общественной палате представили стандарт наблюдения за выборами 13 сентября