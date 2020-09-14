У села Ленинское в ЕАО прорвало дамбу

В понедельник около 10 утра у села Ленинское Еврейской автономной области прорвало дамбу. Вода размыла защитное сооружение и потекла в населенный пункт.

"Около 300 человек - военные, спасатели, добровольцы ставят бетонные плиты, чтобы восстановить сооружение. Задействованы экскаваторы, машины с песком", - сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

Накануне в Ленинском районе из-за подъема реки Амур ввели режим чрезвычайной ситуации. Уровень воды достиг 930 сантиметров, что на 80 сантиметров превышает опасную для Ленинского отметку.

Превышен допустимый уровень также в селах Кукелево и Нижнеленинское. Ожидается, что в ближайшее время вода продолжит прибывать.