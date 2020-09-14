Новости

ByteDance отказалась продавать Microsoft американский сегмент TikTok 06:34
У села Ленинское в ЕАО прорвало дамбу 06:31
Игорь Кобзев вырвался вперед на выборах в Иркутской области 05:55
Александр Богомаз лидирует на выборах главы Брянской области 05:52
Врио главы Архангельской области набрал 69,6% после обработки 99,4% протоколов 05:04
"Единая Россия" лидирует на выборах в думу Томска 04:47
Рустам Минниханов набрал 86,7% голосов после обработки более 50% протоколов 04:32
Врио главы Калужской области лидирует после обработки 54,87% протоколов 04:09
Бывший боевик в Сирии рассказал о финансовой помощи США 04:02
Вильфанд: Четверг станет самым теплым днем недели в европейской части России 03:32
Глава Краснодарского края набрал 84,28% голосов после обработки 50,88% протоколов 03:03
Врио главы Коми лидирует на досрочных выборах после обработки 35,26% протоколов 02:43
ЕР набирает 33,7% на выборах в Госсовет Коми после обработки 26% протоколов 02:31
Губернатор Смоленской области лидирует на выборах после обработки 51,2% протоколов 02:27
Сергей Ситников имеет все шансы остаться главой Костромской области 02:17
ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 02:02
Владимир Солодов победил на выборах губернатора Камчатского края 02:02
Врио главы Севастополя продолжает лидировать после подсчета 42% протоколов 01:45
Брянский губернатор набрал 72,33% голосов после обработки 70,43% протоколов 01:44
Представитель ЕР Коваленко лидирует на довыборах в Ярославской области 01:40
После обработки 21% бюллетеней Минниханов лидирует на выборах главы РТ 01:33
Глава Ростовской области лидирует после обработки 56,3% протоколов 01:24
В Рязанской области обработали более 50% протоколов на выборах в облдуму 01:20
На выборах в Архангельской области продолжает лидировать Цыбульский 01:05
Кондратьев набирает 84,99% голосов после обработки 21,97% протоколов 01:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
14.09.2020 06:31
Рубрика: Происшествия

У села Ленинское в ЕАО прорвало дамбу

Текст: Дина Непомнящая

В понедельник около 10 утра у села Ленинское Еврейской автономной области прорвало дамбу. Вода размыла защитное сооружение и потекла в населенный пункт.

Уровень Амура около Хабаровска превысил пять метров

"Около 300 человек - военные, спасатели, добровольцы ставят бетонные плиты, чтобы восстановить сооружение. Задействованы экскаваторы, машины с песком", - сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

Накануне в Ленинском районе из-за подъема реки Амур ввели режим чрезвычайной ситуации. Уровень воды достиг 930 сантиметров, что на 80 сантиметров превышает опасную для Ленинского отметку.

Превышен допустимый уровень также в селах Кукелево и Нижнеленинское. Ожидается, что в ближайшее время вода продолжит прибывать.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Паводки в России

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Владимир Солодов победил на выборах губернатора Камчатского края
Игорь Кобзев вырвался вперед на выборах в Иркутской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в думу Томска
Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России
В ФСБ и СКР рассказали подробности предотвращенных терактов
Впервые опубликованы оригиналы судебных решений по делу Бродского