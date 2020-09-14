В 10 районах Хабаровского края ввели режим ЧС

В 10 муниципалитетах Хабаровского края с 14 сентября ввели режим ЧС из-за паводка. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев на своей странице в Instagram.

"Вода поднимается, есть угроза серьезного подтопления. Я прошу всех глав районов, чиновников быть в полной боевой готовности, не допустить жертв. Главная задача - минимизировать потери и возместить ущерб пострадавшим", - сказал глава региона.

Утром в понедельник уровень воды в Амуре около Хабаровска составил 540 сантиметров. Опасные явления прогнозируются при шести метрах.

В зоне подтопления уже оказалось около 1800 придомовых и дачных участков.