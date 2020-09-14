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14.09.2020 10:54
Рубрика: Происшествия

В Якутии за выходные утонули пять человек

Текст: Владимир Таюрский (Якутск)

В Якутии в течение двух выходных дней на водных объектах в Анабарском, Оленекском и Мирнинском районах погибли пятеро мужчин.

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12 сентября в следственные органы поступило сообщение о застрявшем на реке Средняя в 60 километрах от села Саскылах Анабарского района снегоболотоходе, в котором находились четверо охотников. Следственная группа на месте происшествия установила, что вездеход был перевернут сильным течением при попытке переехать через реку. Двое пассажиров скончались. Для установления причины их смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В тот же день в Мирнинском районе во время отдыха на реке Вилюй утонул мужчина, допустивший опрокидывание лодки. Моторную лодку он приобрел недавно и не имел навыков управления. Его знакомому удалось спастись.

А на следующий день, в воскресенье еще одна трагедия произошла в Оленекском районе: в 60 километрах от села Оленек на реке погибли двое мужчин. Во время разворота лодку захлестнула волна. Тело одного обнаружено, поиском второго занимаются специалисты спасательной службы.

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"По всем фактам проводятся процессуальные проверки, в ходе которых следователи установят обстоятельства и причины произошедшего", - сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Надежда Дворецкая.

Следователи рекомендуют жителям республики быть предельно осторожными на водоемах. На севере Якутии сейчас глубокая осень. Ледяная вода в реках оставляет мало шансов на спасение тем, кто оказался за бортом.

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